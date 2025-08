Niega Fiscalía libertad bajo fianza a Sean 'Diddy' Combs

La fiscalía instó a un juez a rechazar la nueva solicitud de libertad bajo fianza presentada esta semana para el magnate del hip-hop Sean "Diddy" Combs, y alega que nada ha cambiado desde su condena el mes pasado por cargos relacionados con prostitución que justifique una nueva revisión.

Además, indicó que sus cálculos iniciales, según los cuales las directrices de sentencia federal exigirían una pena de al menos cuatro a cinco años de cárcel en su sentencia del 3 de octubre, eran sustancialmente inferiores a lo que las pautas recomendarán en realidad.

La solicitud escrita del gobierno a un juez federal de Manhattan se presentó el jueves por la noche, dos días después de que un abogado defensor renovara el pedido para dejar a Combs en libertad bajo una fianza de $50 millones de dólares, alegando que el fundador de Bad Boy Records merecía estar libre mientras espera su sentencia en octubre.

Combs, de 55 años, fue absuelto de los cargos de conspiración para crimen organizado y tráfico sexual, que podrían acarrear una pena de cadena perpetua, pero fue condenado por dos cargos de transporte para participar en prostitución por organizar el transporte de chicas y trabajadores sexuales masculinos para participar en encuentros sexuales que filmaba.

El día del fallo, la fiscalía ganó la batalla por la libertad bajo fianza luego de que el abogado defensor Marc Agnifilo argumentara que Combs debía quedar libre de inmediato a cambio del depósito de garantías.

El juez Arun Subramanian rechazó la propuesta afirmando que Combs no había cumplido con la obligación de demostrar con pruebas claras y convincentes la “ausencia de peligro para cualquier persona o la comunidad”. El magistrado indicó que Agnifilo podría renovar el pedido.

En el nuevo escrito del martes, el letrado mencionó otros casos que, según él, eran comparables a la condena de Combs en los que a los acusados se les impuso una fianza. Además, citó las duras condiciones en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde Combs ha estado detenido desde su arresto en septiembre en un hotel de Nueva York.

Los fiscales, por su parte, sostienen que las condiciones del penal federal habían mejorado considerablemente antes de que Combs fuera arrestado. En enero de 2024, un juez federal criticó las condiciones en la prisión, incluidas sus amplias restricciones y una atención médica inadecuada.

La fiscalía indicó que los casos citados por Agnifilo no eran comparables a los delitos por los que Combs fue condenado.

"La detención del acusado a la espera de sentencia es obligatoria, no hay circunstancias excepcionales que justifiquen su liberación, e incluso si las hubiera, el acusado no puede demostrar con pruebas claras y convincentes que no es un peligro para la comunidad", afirmó la fiscalía.

