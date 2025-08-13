Cerrar X
Escena

Nodal habla sobre su relación con Cazzu y Ángela Aguilar

Después de un largo periodo de dimes y diretes, Christian Nodal finalmente habló de lo que muchos querían saber, los truenes con sus ex parejas y su matrimonio

  • 13
  • Agosto
    2025

De Christian Nodal mucho se ha hablado, de sus composiciones, su talento, su música y su éxito, pero sobre todo de las mujeres con las que ha tenido una realción, de sus truenes y de sus comienzos.

Ahora, tras un largo tiempo de dimes y diretes, de silencio, de directas e indirectas, el cantante habló con Adela Micha de lo que prefiere no comentar, para no dar pie a más controversia.

En la charla habló de las muchas canciones que tiene escritas, de la experiencia de cantar temas de otros compositores, de lo que representa para él entrar al estudio de grabación y de lo bonito que se siente ofrecer un concierto.

Pero teniendolo de frente “La Micha” no iba a perder la oportunidad de cuestionarlo sobre sus líos amorosos, por lo que entre la plática le tocó el tema de sus rompimientos y de su matrimonio.

Nodal reveló que nunca fue su intención romper ningún corazón, que cuando dio por terminada su relación con Cazzu, madre de su hija Inti, ya se habían separado en varias ocasiones.

"Para serte bien sincero, ya habíamos terminado seis veces antes. Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación.

"Las rupturas previas eran como: 'Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas'. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso, como: 'Búscate alguien más, nomás que yo no me entere'... No pasaba más de dos días y todo se arreglaba".

Nodal hizo hincapié que su relación con Ángela Aguilar inició después de haberse separado de Cazzu, y que ella siempre estuvo al tanto de su evolución sentimental.

"Para poder dejar claro todo, siento que lo correcto es retomar lo que dice mi ex en un podcast. Este podcast sale como una reacción a una entrevista de mi esposa, a lo que ella dice: 'Aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón'’

"Pero de corazón le pido disculpas a la madre de mi hija: yo me mega enamoré. La gente dice que yo soy mujeriego. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto”.

Habló también de cómo inició con Ángele y no titubeo al decir que ella es el amor de su vida.

“Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir", expresó.


