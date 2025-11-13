Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T114026_541_56138d9db0
Escena

Ozzy Osbourne deseaba grabar un álbum más como 'No more tears'

El guitarrista de Pantera y antiguo colaborador del 'Príncipe de las tinieblas' afirmó que buscaba grabar un nuevo disco, aunque no realizara gira de conciertos

  • 13
  • Noviembre
    2025

Tras el fallecimiento de Ozzy Osbourne, el guitarrista y colaborador del "príncipe de las tinieblas", Zakk Wylde reveló que hubiesen trabajado en un posible de Patient Number 9.

Durante una entrevista, recordó sobre la última vez que tocó junto a Osbourne en julio pasado, en el Back to the Beginning.

"Me envió un mensaje de texto: "Zakk, hagamos otro álbum. Me encantó tu periodo Allman Brothers y Skynyrd cuando hicimos No More Tears. Es pesado, pero más melódico, no es un pesado martillante."

Recordó que su fallecimiento fue sorpresivo para él debido a que el interprete de "Paranoid" le comentó sus planes para superar lo que fuera, incluido sus planes para crear un nuevo álbum.

En su libro póstumo "Last Rites", publicado en octubre, Ozzy ya había confesado que tenía ideas para un nuevo álbum y asumía que no volvería a actuar. “Aunque no volveré a los escenarios, tengo una idea para un nuevo disco”, escribió.


Comentarios

Etiquetas:
