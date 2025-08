Pedro Pascal, el 'viejo sabroso' que conquista Hollywood

Protagonista de películas, campañas de moda, memes, videos de TikTok y prácticamente de todo el internet, Pedro Pascal es el actor del momento y el crush de todas y todos por igual.

El chileno de 50 años no solo ha conquistado Hollywood, apareciendo en múltiples películas y series en los últimos años, también ha ganado el corazón del público que, lejos de parecer cansado de verlo en todos lados, está feliz de que cada semana la cartelera tenga a Pascal presente.

En los últimos días, el actor ha acaparado las salas de cine con "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" y "Amores Materialistas", y en unas semanas más se podrá ver protagonizando Eddington, junto a Joaquin Phoenix.

Pero, ¿qué lo hace tan irresistible? ¿Será su acento chileno, la mirada, su look despreocupado? José Pedro Balmaceda Pascal, nombre completo del chileno, se notó sorprendido en una entrevista por la fama que ha ganado del 2021 a la fecha, aun y cuando está activo en el medio desde 1996 haciendo teatro, televisión y cine.

“¿Qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo? ¿Qué ha pasado culturalmente? ¿Cómo puede pasar todo esto?”, dijo.

Pascal ha señalado que su papel de Joel Miller en The Last of Us fue un detonante para su reconocimiento mundial, aunque antes ya se le había visto como el príncipe Oberyn Martell en Game of Thrones, como el Mandaloriano en The Mandalorian y como Javier Peña en Narcos; además, fue el villano de Wonder Woman 1984 y protagonizó Gladiador II.

Vanessa Kirby, su coprotagonista en "Los 4 Fantásticos", mencionó en una entrevista durante la promoción de la cinta la razón por la que ella cree que Pascal es irresistible para todos; el video se volvió viral y la mayoría coincidió con la actriz.

“Creo que representa a un hombre o masculinidad que no hemos visto. Pienso que eso es fascinante para la gente y atrae a hombres y mujeres. Creo que muestra su vulnerabilidad todo el tiempo, y esa vulnerabilidad significa esencialmente valentía para ser quien es sin preocuparse por lo que otros piensan, y eso hace que la gente lo ame, porque sienten que lo conocen”, dijo Kirby.

Pascal continuará acaparando las pantallas y, sin duda, será por mucho el daddy de internet, o “el viejo sabroso”, como lo han llamado los fans mexicanos en sus últimas visitas al país.

Comentarios