Presentará Ricardo Montaner 'El Último Regreso Tour' en Monterrey

El cantautor Ricardo Montaner volverá a los escenarios para celebrar más de cuatro décadas de trayectoria musical, y lo hará con una cita muy especial con su público regio.

El intérprete de “Tan enamorados” ofrecerá su concierto el 22 de abril de 2026 a las 21:00 horas en la Arena Monterrey, como parte de su nueva gira “El Último Regreso Tour”.

El show promete un viaje por los temas más emblemáticos de su carrera, entre ellos “Bésame”, “Me va a extrañar” y “Será”, canciones que han marcado generaciones y siguen siendo favoritas del público.

Con su inconfundible voz y un espectáculo lleno de romanticismo, Montaner busca ofrecer una experiencia única y emotiva que quedará grabada en el corazón de los asistentes.

La venta general de boletos comenzará el lunes 10 de noviembre a las 10:00 horas, a través del sistema SuperBoletos, así como en taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innova Sport.

Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación, pues se espera una alta demanda para este concierto que forma parte del tour de despedida del artista venezolano.

Comentarios