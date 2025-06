Qué esperar en los premios Tony, la noche importante de Broadway

Veintinueve espectáculos en Broadway recibieron nominaciones a los premios Tony esta temporada, pero no todos se llevarán un trofeo, ni la atención de taquilla que suelen traer.

A continuación, algunos puntos clave que debes saber previo a la noche más importante de Broadway, incluyendo cómo verlos, quién está a punto de hacer historia, qué viejo favorito se lleva una vuelta de victoria y cómo puedes ver a George Clooney en Broadway desde la comodidad de tu sofá.

¿Cuándo son los premios Tony?

Los Tony se transmitirán el domingo 8 de junio, de 8 a 11 de la tarde hora del este/ 5 a 8 de la tarde hora del Pacífico, en vivo desde el Radio City Music Hall.

¿Quién presenta los premios Tony?

Cynthia Erivo, ganadora de Tony, Emmy y Grammy (y tres veces nominada al Oscar), la estrella de “Wicked”, hará su debut como presentadora de los Tony. Ganó el premio a la mejor actriz principal en un musical en 2016 por “The Color Purple” y acaba de lanzar su nuevo álbum, “I Forgive You”.

Un pre-show se transmitirá en Pluto TV de 6:40 a 8 de la tarde hora del Este/3:40 a 5 de la tarde hora del Pacífico, donde se entregarán algunos Tony. Darren Criss y Renée Elise Goldsberry presentarán esa transmisión. Los espectadores pueden acceder a ella en su televisor inteligente, dispositivo de streaming, aplicación móvil o en línea yendo a Pluto TV y haciendo clic en el canal “Live Music”, que se encuentra dentro de la categoría de Entretenimiento en el servicio.

¿A quiénes podemos ver?

Los presentadores incluyen a Aaron Tveit, Adam Lambert, Alex Winter, Allison Janney, Ariana DeBose, Ben Stiller, Bryan Cranston, Carrie Preston, Charli D’Amelio, Danielle Brooks, Jean Smart, Jesse Eisenberg, Katie Holmes, Keanu Reeves, Kelli O’Hara, Kristin Chenoweth, Lea Michele, Lea Salonga, Lin-Manuel Miranda, Michelle Williams, Oprah, Rachel Bay Jones, Renée Elise Goldsberry, Samuel L. Jackson, Sara Bareilles y Sarah Paulson.

¿Cuántos premios hay?

Un total de 26 categorías competitivas, desde actores principales y secundarios hasta diseño escénico, de vestuario e iluminación. Algunas entregas de premios técnicos pueden ser pregrabadas y los ganadores no aparecerán en el show en vivo, solo se incluirán en fragmentos editados en la transmisión.

¿Cuáles son los principales nominados?

Hay tres de ellos: “Buena Vista Social Club”, que se inspira en el documental nominado al Oscar de Wim Wenders de 1999; “Death Becomes Her” ("La muerte le sienta bien"), basado en la película clásica de culto de 1992; y “Maybe Happy Ending”, un musical de comedia romántica sobre un par de androides. Cada uno tiene diez nominaciones principales.

¿Quién compite por el mejor nuevo musical y obra?

Entre los nuevos musicales, están “Buena Vista Social Club”, “Dead Outlaw”, “Death Becomes Her”, “Maybe Happy Ending” y “Operation Mincemeat: A New Musical”.

Las nuevas obras incluyen a “English”, “The Hills of California”, “John Proctor Is the Villain”, “Oh, Mary!” y “Purpose”.

Muchas de las competencias son inusualmente reñidas este año, producto de un Broadway lleno de espectáculos después de haberse recuperado en gran medida de la pandemia.

“No he visto un espectáculo nominado que no me haya impresionado. Todo aporta algo”, dice Lowe Cunningham, productor principal de “Death Becomes Her” y también votante de los Tony.

“¿Cómo se atreve la comunidad de Broadway a unirse con un trabajo tan excelente?”, bromea. “Necesitaba que todo lo demás fuera mucho peor, y no fue así”.

¿Se pueden romper récords?

Audra McDonald, la intérprete más reconocida en la historia de los premios de teatro, podría extender su liderazgo en los Tony. Ya es la poseedora del récord de más victorias en actuación con seis Tony, McDonald podría aumentarlo gracias a su papel principal en una aclamada reposición de “Gypsy”.

Y Kara Young, la primera actriz negra nominada a un premio Tony en cuatro años consecutivos, podría convertirse en la primera persona negra en ganar dos Tony consecutivos si gana por su papel en la obra “Purpose”.

Otros posibles primeros: Daniel Dae Kim podría convertirse en el primer ganador asiático en la categoría de mejor actor principal en una obra por su trabajo en una reposición de “Yellow Face”. Y Marjan Neshat y su coprotagonista Tala Ashe están compitiendo para convertirse en las primeras actrices de ascendencia iraní en ganar un Tony.

Un invitado especial

Normalmente, los espectáculos estrenados hace años no reciben atención en los Tony, pero “Hamilton” no es un espectáculo normal. El elenco original celebrará el décimo aniversario del musical en Broadway con una actuación que contará con el creador Lin-Manuel Miranda y los actores Goldsberry, Ariana DeBose, Daveed Diggs, Jonathan Groff, Christopher Jackson, Jasmine Cephas Jones, Javier Muñoz, Leslie Odom Jr., Okieriete Onaodowan y Phillipa Soo.

¿Qué esperan evitar los productores?

Algo similar al año pasado, cuando la electrizante reunión de Jay-Z con Alicia Keys en lo que parecía ser un dúo en vivo de “Empire State of Mind” fue en realidad pregrabado horas antes del show en vivo. La aparición del rapero en apoyo del musical de Keys “Hell’s Kitchen” resultó ser un truco de Hollywood que socavó la preferencia de Broadway por el canto y baile en vivo.

La gran temporada de Broadway

La salud de Broadway, que alguna vez estuvo muy en duda durante el confinamiento por la pandemia, ahora es muy buena, al menos en términos de taquilla. La temporada 2024-2025 recaudó 1.900 millones de dólares, la temporada de mayor recaudación en la historia registrada, superando el máximo anterior a la pandemia de 1,800 millones de dólares durante la temporada 2018-2019.

En términos de asistencia, Broadway dio la bienvenida a casi 14,7 millones de compradores de boletos, la segunda temporada con mayor asistencia registrada, solo detrás de 2018-2019. Pero los precios de boletos altísimos han llevado a temores de que Broadway se esté volviendo financieramente inaccesible.

Una reposición de “Othello” con Denzel Washington y Jake Gyllenhaal rompió el récord de la obra más taquillera en la historia de Broadway, con una recaudación de más de 2,8 millones de dólares por ocho funciones, impulsada por algunos asientos que se vendieron por hasta 921 dólares.

¿Cómo puedes entrar en ambiente?

Incluso si no has podido ir a Broadway esta temporada, aún puedes ver uno de los espectáculos. La noche antes de los Tony, “Good Night, and Good Luck” — protagonizada y coescrita por Clooney, nominado a un Tony como actor — se transmitirá a través de los canales asociados a CNN.

