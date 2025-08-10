Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_08_10_T124929_242_8719e1bc9c
Escena

Revela Emma Thompson que Donald Trump le pidió una cita

La actriz británica Emma Thompson reveló en el Festival de Cine de Locarno que Donald Trump le pidió una cita en 1998, durante el rodaje de 'Primary Colors'

  • 10
  • Agosto
    2025

La actriz británica Emma Thompson reveló en el Festival de Cine de Locarno que Donald Trump le pidió una cita en 1998, durante el rodaje de la comedia dramática "Primary Colors".

Thompson, recién divorciada de Kenneth Branagh en ese momento, recibió una llamada telefónica de Trump en la que le propuso alojarse en uno de sus hoteles y cenar juntos.

Thompson pensó inicialmente que era una broma y respondió con humor, preguntándole a Trump si necesitaba indicaciones para llegar a algún lugar.

“Le pregunté: ‘¿En qué puedo ayudarle?’. Pensé que necesitaba indicaciones. Me respondió: ‘Me encantaría que se alojara en uno de mis magníficos hoteles y quizá podríamos cenar juntos’”, relató la actriz durante el evento.

Sin embargo, Trump habló en serio y le reiteró su propuesta, lo que llevó a Thompson a responder cortésmente que se pondría en contacto con él, aunque nunca lo hizo.

La actriz bromeó sobre el hecho de que Trump podría haber estado buscando "divorciadas agradables" ese día, ya que él también estaba recién separado de su segunda esposa, Marla Maples.

Thompson comentó con humor que podría haber cambiado el curso de la historia de Estados Unidos si hubiera aceptado la cita.

“¡Eso es acoso! Así que sí, pude haber tenido una cita con Donald Trump. Podría haber cambiado el rumbo de la historia de Estados Unidos”, comentó entre risas.

La actriz destacó su carrera y papeles brillantes en películas como "La Mansión Howard" y "Lo que Queda del Día", inspirados en experiencias personales y familiares.

Thompson fue galardonada con el premio Leopard Club en el Festival de Cine de Locarno por su destacada carrera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

acueducto_segovia_1_7e1ca2011b
Recuperan piedra robada del Acueducto de Segovia puesta a subasta
inter_washington_1_039a25fdfc
Trump planea un desalojo de personas sin hogar en Washington
inter_gaza_16f339eeb3
Israel mata a cinco reporteros de Al Jazeera en Gaza
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T131834_339_05bac77c1c
¿Nueva era para Taylor Swift? Taylornation desata especulaciones
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T133600_648_a9a9d6a439
Fuerza Civil busca a policía implicado en muerte de ciclista
AP_25223634307055_9aacd277a1
Nvidia y AMD darán a EUA el 15% de ingresos por ventas de chips
publicidad

Más Vistas

2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
sddefault_d5e7b2ce5f
Estos son los pueblos originarios de Nuevo León
publicidad
×