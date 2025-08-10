Revela Emma Thompson que Donald Trump le pidió una cita

La actriz británica Emma Thompson reveló en el Festival de Cine de Locarno que Donald Trump le pidió una cita en 1998, durante el rodaje de la comedia dramática "Primary Colors".

Thompson, recién divorciada de Kenneth Branagh en ese momento, recibió una llamada telefónica de Trump en la que le propuso alojarse en uno de sus hoteles y cenar juntos.

Thompson pensó inicialmente que era una broma y respondió con humor, preguntándole a Trump si necesitaba indicaciones para llegar a algún lugar.

“Le pregunté: ‘¿En qué puedo ayudarle?’. Pensé que necesitaba indicaciones. Me respondió: ‘Me encantaría que se alojara en uno de mis magníficos hoteles y quizá podríamos cenar juntos’”, relató la actriz durante el evento.

Sin embargo, Trump habló en serio y le reiteró su propuesta, lo que llevó a Thompson a responder cortésmente que se pondría en contacto con él, aunque nunca lo hizo.

La actriz bromeó sobre el hecho de que Trump podría haber estado buscando "divorciadas agradables" ese día, ya que él también estaba recién separado de su segunda esposa, Marla Maples.

Thompson comentó con humor que podría haber cambiado el curso de la historia de Estados Unidos si hubiera aceptado la cita.

“¡Eso es acoso! Así que sí, pude haber tenido una cita con Donald Trump. Podría haber cambiado el rumbo de la historia de Estados Unidos”, comentó entre risas.

La actriz destacó su carrera y papeles brillantes en películas como "La Mansión Howard" y "Lo que Queda del Día", inspirados en experiencias personales y familiares.

Thompson fue galardonada con el premio Leopard Club en el Festival de Cine de Locarno por su destacada carrera.

