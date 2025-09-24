Ricky Martin anuncia su gira 'LIVE México 2026'

El cantante puertorriqueño Ricky Martin reveló que volverá a México con su esperada gira "Ricky Martin LIVE México 2026", en donde recorrerá ocho ciudades en marzo del próximo año.

La gira arrancará el 12 de marzo en Querétaro y concluirá el 28 en Mérida.

Otras ciudades que visitará serán la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entre otras.

Los fans mexicanos tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia musical única con una puesta en escena innovadora.

Martin, quien ha sido un ícono de la música pop global por más de tres décadas, promete una celebración de su carrera y una conexión especial con su público.

“México siempre ha sido un lugar especial para mí, y estoy muy emocionado de compartir estas noches con ustedes”, expresó en un comunicado, destacando el vínculo único que tiene con sus seguidores en el país.

La gira incluye paradas en Ciudad de México el 14 de marzo, Guadalajara el 18, Monterrey el 20, Chihuahua el 22, León el 24 y Mérida el 28.

Durante cada concierto, el artista interpretará sus grandes éxitos, como Livin’ la vida loca, La copa de la vida, María y She Bangs, canciones que lo han catapultado al estrellato internacional. Según los organizadores, los conciertos ofrecerán una experiencia "irrepetible en todos los sentidos".

Los boletos para los conciertos, que prometen ser unos de los eventos más esperados para ese año, estarán disponibles a partir del próximo 2 de octubre a las 11:00 horas, a través de funticket.mx.

