Cerrar X
INFO_7_VERTICAL_7_9d78949348
Escena

Ricky Martin anuncia su gira 'LIVE México 2026'

El cantante puertorriqueño se presentará en Querétaro, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua , León y Mérida en del 12 al 28 de marzo

  • 24
  • Septiembre
    2025

El cantante puertorriqueño Ricky Martin reveló que volverá a México con su esperada gira "Ricky Martin LIVE México 2026", en donde recorrerá ocho ciudades en marzo del próximo año.

La gira arrancará el 12 de marzo en Querétaro y concluirá el 28 en Mérida.

Otras ciudades que visitará serán la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entre otras.

Los fans mexicanos tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia musical única con una puesta en escena innovadora.

Martin, quien ha sido un ícono de la música pop global por más de tres décadas, promete una celebración de su carrera y una conexión especial con su público.

“México siempre ha sido un lugar especial para mí, y estoy muy emocionado de compartir estas noches con ustedes”, expresó en un comunicado, destacando el vínculo único que tiene con sus seguidores en el país.

La gira incluye paradas en Ciudad de México el 14 de marzo, Guadalajara el 18, Monterrey el 20, Chihuahua el 22, León el 24 y Mérida el 28.

Durante cada concierto, el artista interpretará sus grandes éxitos, como Livin’ la vida loca, La copa de la vida, María y She Bangs, canciones que lo han catapultado al estrellato internacional. Según los organizadores, los conciertos ofrecerán una experiencia "irrepetible en todos los sentidos".

Los boletos para los conciertos, que prometen ser unos de los eventos más esperados para ese año, estarán disponibles a partir del próximo 2 de octubre a las 11:00 horas, a través de funticket.mx.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_00af1f042a
Registra México su tercer año consecutivo de baja en natalidad
medicina_india_sheinbaum_5c02181f06
80% de insumos para medicamentos vienen de India: Federación
mascotas_fifa_2026_bad31711a8
¡Oficial! FIFA presenta a las mascotas del Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T135819_719_c3069ecf00
Demandan al Gobierno de Trump por detener redadas en Washington
EH_DOS_FOTOS_45_aae831a4ee
Ramos Arizpe oficiará 60 aniversario de escuela Eufrasio Sandoval
samuel_parque_lineal_81ea879425
Arranca Samuel trabajos de Parque Lineal en Constitución
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×