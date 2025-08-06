Se une actor de Superman de los 90's a ICE para 'salvar a EUA'

El actor Dean Cain, conocido por interpretar a Superman en la serie Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman, se unió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para apoyar las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Cain, de 59 años, promovió el reclutamiento para ICE, destacando su compromiso personal con la seguridad del país.

🚨BREAKING: American actor and icon Dean Cain announces he’s joined ICE — and is calling on fellow Americans to do the same.



Now this is what I call patriotism.🇺🇸 pic.twitter.com/uJ4S2Ovvfm — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) August 5, 2025

Declaró: "Soy agente del orden, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo hablar de ello".

También enumeró beneficios para quienes se enlisten en ICE, como bonos de 50 mil dólares, pagos de préstamos estudiantiles y programas de jubilación, sin necesidad de un título universitario.

“Bonos de 50 mil dólares por firmar, ayuda para el pago de préstamos estudiantiles, planes de jubilación y la posibilidad de ingresar sin necesidad de tener un título universitario”, dijo el actor.

Estas declaraciones respaldan su postura al señalar que “si quieres ayudar a salvar a Estados Unidos, el ICE está arrestando a los peores de los peores. Me gusta. Voté por eso”, reveló.

Comentarios