Shakira llega a Monterrey con su tour “Las Mujeres Ya No Lloran”

La espera terminó. Shakira ya está en Monterrey para presentarse este sábado en el Parque Fundidora como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

La cantante colombiana encendió la emoción de sus fanáticos al publicar en redes sociales un mensaje con sombrero de charro incluido: “¿Están listos, Monterrey? 🥳🥳😘 #LMYNLWorldTour”.

De acuerdo con versiones, la artista ya se encuentra en la ciudad para el espectáculo en el que se esperan alrededor de 50 mil asistentes.

Para facilitar el acceso, las puertas del Parque Acero y Nave Lewis abrirán a las 6:30 horas, mientras que el servicio del Metro se extenderá hasta las 2:30 de la madrugada.

Con este concierto, Shakira marca su regreso a la ciudad y promete una noche inolvidable para miles de seguidores que corearán sus más grandes éxitos.

