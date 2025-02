'Short n' Sweet' de Sabrina Carpenter tendrá una edición deluxe

La cantante estadounidense anunció que su último álbum "Short n' Sweet" tendrá una versión deluxe, el cual incluirá una colaboración con Dolly Parton en la canción 'Please Please Please’.

El anuncio se dio mediante su cuenta de Instagram, en donde también aprovechó para agradecer a sus seguidores "por darle a este álbum dos Grammy".

“Como agradecimiento por darle a este álbum 2 Grammy's 'short n' sweet deluxe' ya está disponible para pre ordenar. Y sí, eso dice con la participación de Miss Dolly Parton... ???????????? ella no querría que jurara, pero ¡mierda!”, se lee en la publicación.

La participación de la cantante de country es la única colaboración de esta edición, la cual también contará con temas inéditos como '15 Minutes', 'Couldn't Make It Any Harder', 'Busy Woman' y 'Bad Reviews’, esto de acuerdo con una fotografía que cambien publicó, pero no detalla la fecha exacta del lanzamiento.

