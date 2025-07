Simple Plan celebra 25 años con un documental

Simple Plan está celebrando sus 25 años como íconos del punk-pop con el documental Simple Plan: The Kids in the Crowd, disponible en Prime Video desde este martes 8 de julio.

Dirigido por Didier Charette, el filme ofrece una mirada íntima a la trayectoria de la banda, desde sus inicios en un sótano en Montreal hasta convertirse en leyendas del pop-punk, con más de 10 millones de álbumes vendidos.

Incluye imágenes de archivo inéditas, momentos detrás de escena de su gira mundial de 2024 y entrevistas con figuras como Mark Hoppus (Blink-182), Avril Lavigne, Fat Mike (NOFX) y Dexter Holland y Noodles (The Offspring).

El documental, producido por Sphere Media, no solo repasa éxitos como “I’m Just a Kid”, “Perfect” y “Welcome to My Life”, sino que también aborda los altibajos del grupo, como la salida de David Desrosiers y tensiones internas, mostrando su resiliencia y conexión con los fans.

Además, coincide con el lanzamiento de un soundtrack en Amazon Music que incluye demos inéditas de 1999-2000, una versión en vivo de “Where I Belong” y un nuevo sencillo, “Nothing Changes”, que se estrena este 11 de julio de 2025.

La banda describe este proyecto como una celebración de su hermandad y la pasión por la música, inspirando a nuevas generaciones a perseguir sus sueños.

