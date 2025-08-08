'The Batman 2' ya tiene fecha para arrancar filmaciones

La esperada secuela de "The Batman", protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, ya tiene fecha de inicio para su producción.

De acuerdo a diversos reportes, el rodaje arrancará entre enero y marzo de 2026 en los estudios Warner Bros. Leavesden, en Reino Unido.

Retraso por huelgas en Hollywood

Originalmente, Warner Bros. planeaba iniciar la filmación en 2025, sin embargo las huelgas de actores y guionistas que paralizaron la industria el año pasado obligaron a posponer el arranque.

En una carta a los accionistas, el estudio destacó la importancia de este proyecto dentro de su universo de DC Studios, al que calificó como uno de sus activos más valiosos en el entretenimiento.

Estreno fijado para 2027

Los fanáticos deberán esperar un poco más para volver a ver a Pattinson enfundado en el traje del Caballero Oscuro, ya que el estreno de "The Batman Part 2" está previsto para el 1 de octubre de 2027.

La trama seguirá los acontecimientos posteriores a la primera entrega y al spin-off televisivo El Pingüino, profundizando en la corrupción y los conflictos que amenazan a Ciudad Gótica.

Por su parte, el director Matt Reeves, responsable del tono oscuro y realista que caracterizó a la primera película, repetirá detrás de cámaras, prometiendo expandir su visión de un Batman más humano, vulnerable y marcado por el crimen que lo rodea.

