The Beach Boys cerrarán el Festival Santa Lucía 2025

El Festival Internacional Santa Lucía (FISL), uno de los encuentros culturales más importantes del norte de México, celebrará su 18ª edición con una programación que reunirá a artistas de 19 países y más de 850 participantes en 32 días de actividades.

Del 2 de octubre al 2 de noviembre, el centro de Monterrey se llenará de arte con más de 190 expresiones artísticas en 37 locaciones, incluyendo música, danza, cine y espectáculos internacionales.

La inauguración estará a cargo de la compañía malaya Hands Percussion, que presentará un espectáculo que fusiona el poder de los tambores asiáticos con danza y energía escénica.

El cierre será de lujo: el 2 de noviembre, en la Explanada de los Héroes, se presentará la legendaria banda estadounidense The Beach Boys, trayendo su característico sonido californiano. Será un homenaje especial tras la muerte en junio de 2025 de Brian Wilson, cofundador y genio creativo del grupo, a los 82 años.

Entre las propuestas destacadas también figura “Barbie The Movie: in Concert”, que promete atraer a miles de familias y jóvenes a la Macroplaza de Monterrey.

Victoria Kûhne, presidenta del Patronato del FISL, destacó que esta edición busca consolidar al festival como un referente cultural internacional que combina tradición y modernidad.

