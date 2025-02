The Warning, la banda de rock mexicana, llega a Monterrey

La banda regiomontana The Warning se presentó en Monterrey este sábado, ofreciendo un espectáculo memorable. Fue un regreso emocionante para las hermanas Villarreal, Daniela, Paulina y Alejandra, quienes son originarias de Nuevo León.

Las tres hermanas demostraron desde el primer acorde el profesionalismo y la pasión que tienen por lo que hacen. La energía con la que tocaron y cantaron hizo que el público se contagiara de esa gran euforia y crearan una noche inolvidable.

Los fans de la banda pudieron disfrutar de sus éxitos como "Six Feet Deep", "Sick", "Hycad" y "Narcisista".

El juego con los visuales y la iluminación al unisón con las canciones formaron un momento mágico e íntimo con su público que no dejó de brincar, cantar y gritar desde la primera canción.

El trío de rock no dejó de agradecer a sus fans todo el apoyo y en varias oportunidades expresaron lo emocionadas que estaban por tocar en su tierra natal.

Escapism - The Warning



Auditorio Citibanamex, Monterrey. ⚡️🤘🏼 pic.twitter.com/HbF7pe0yd3 — The Warning News⚡ (@TheWarningNews) February 23, 2025

"The Warning 2025 World Tour", comenzó el 6 de febrero de 2025 en la Ciudad de México y tiene programadas 27 fechas en diferentes partes del mundo como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, llevando el nombre de México en lo alto.

La banda The Warning es una sensación en el mundo del rock. Originarias de Monterrey, México, este trío femenino está compuesto por las hermanas Villarreal Vélez. Daniela (guitarra y voz), Paulina (batería y voz) y Alejandra (bajo y voz).

La banda ganó reconocimiento en México y posteriormente en Estados Unidos, lo que les permitió firmar con un sello discográfico y lanzar su primer álbum.

Con una carrera que comenzó en 2013, The Warning ha conquistado el escenario internacional con su energía y talento. Han lanzado cuatro álbumes de estudio, dos EP y 18 videos musicales.

Su último álbum, "Keep Me Fed", salió en junio de 2024.

La banda ha citado a influencias como Metallica, Muse, My Chemical Romance y Queen, y han sido descritas como una banda de rock y hard rock. Han compartido escenario con grandes como Foo Fighters, Sammy Hagar and the Circle, Stone Temple Pilots y Guns N' Roses.

Desde sus inicios, The Warning ha demostrado su talento y dedicación a la música, lo que les ha permitido convertirse en una de las bandas de rock más destacadas de la actualidad.

Comentarios