Finanzas

'Acapara' Norteamerica el turismo internacional

No todo son negocios ya que los países que integran el T-MEC, también destacan por ser los tres más visitados del continente americano

  • 25
  • Agosto
    2025

No todo es negocios entre países, pues al hablar de atracción de visitantes internacionales, México, Estados Unidos y Canadá, “el llamado bloque T-MEC” puede ser considerado una potencia turística mundial.

Y es que, según datos del World Tourism Barometer de ONU Turismo, en el último año, estos tres países se colocaron como los que más visitantes internacionales registraron dentro del continente americano.

El ranking lo encabeza Estados Unidos con 72.4 millones de turistas registrados en 2024.

Le sigue México que reportó un total de 45 millones de visitantes internacionales y en tercer sitio Canadá con 19.9 millones de turistas.

En el cuarto lugar, aunque ya muy por debajo, se posicionó República Dominicana, que en el último año registró el arribo de 8.5 millones de visitantes globales.

El top cinco de las economías más visitadas en América lo complementa Brasil con 6.8 millones de turistas, según las cifras publicadas en su reporte por la ONU Turismo.

La lista continúa con Argentina y Colombia que, en cada uno de los casos, reportan la llegada de 6.6 millones de turistas.

Dentro del ranking también destacan países como Puerto Rico que recibió 5.6 millones de visitantes, Chile con un total de 5.2 millones y Uruguay con 3.3 millones.

Desempeño 2025

Al hablar del desempeño de México en lo que va del 2025, se informó que el turismo de cruceros muestra datos sobresalientes.

En el primer semestre de 2025, México recibió 5.7 millones de pasajeros de crucero, un incremento del 9.6% respecto a 2024 y del 20.8% en comparación con 2019.

El ingreso de divisas por turismo internacional alcanzó los 18,680.8 millones de dólares en el primer semestre de 2025, lo que representa un 6.3% más que en 2024 y 43.1% más que en 2019.

A esto se suma la derrama económica de excursionistas, que llegó a 484.2 millones de dólares, con un crecimiento del 11.3% frente al año anterior y del 49.4% en comparación con 2019.

“Estos resultados son una muestra clara de que el turismo es un sector estratégico para las empresas familiares, capaces de detonar inversión, empleo y desarrollo regional".

"El turismo en México no sólo atrae visitantes, ya que genera confianza, inversión y prosperidad para millones de familias. Estos logros nos comprometen a seguir impulsando políticas y estrategias que fortalezcan a las empresas familiares, verdaderas protagonistas del sector”, destacó Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur.


Comentarios

Etiquetas:
