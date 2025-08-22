Aranceles no 'tumban' llegada de más inversión a México

La Inversión Extranjera Directa (IED) que llega a México no se intimidó ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y, para muestra, en el segundo trimestre del año el país registró la captación de $34,265 millones de dólares por dicho concepto.

Ese monto resultó 10.2% superior a la cantidad registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se alcanzaron $31,096 millones de dólares.

El avance demuestra también que la IED creció y logró su mayor repunte en la historia para un segundo trimestre, en medio de la incertidumbre causada por las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacan datos publicados por la Secretaría de Economía federal.

“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana, son $34,265 millones de dólares en 2025, supera los $31,096 de 2024, que ya había sido récord, y es prácticamente más del doble de 2017”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Del total de inversión registrada al segundo trimestre de 2025, la reinversión de utilidades acumuló el 84.4% del total, las nuevas inversiones registraron un 9.2%, mientras que las cuentas entre compañías acumularon el 6.4%.

“México captó nuevas inversiones por un monto de $3,149 mdd, esto es un 246% más que en 2024 ($909 mdd); este es el mayor crecimiento de los últimos 12 años. Esto reafirma el interés que inversionistas extranjeros mantienen en nuestro país, a pesar del escenario económico y político a nivel mundial”, destacó la dependencia federal.

Estados Unidos se mantiene como el principal socio inversionista en México, concentrando el 42.9% de los flujos totales.

Al hablar de sectores, el 36% de la IED corresponde al sector manufacturero. Destacan también los servicios financieros con el 26.7%, la construcción con 7.6% y la minería con 7.2%, respectivamente.

Destaca NL con alza de 32%

El 79.2% de la IED recibida en el segundo trimestre de 2025 se concentró en cinco entidades federativas del país

La Ciudad de México continúa siendo el principal destino de las inversiones extranjeras con el 56.4% del total

En los dos primeros trimestres de 2025 la inversión extranjera creció en $5,128 millones de dólares, al pasar de $14,184 millones de dólares a $19,312 mdd, lo que representa un incremento del 36.2%

En el mismo sentido, Nuevo León y el Estado de México registraron un incremento del 31.6% al comparar los dos primeros trimestres de 2024 y 2025

En el caso de Nuevo León pasó de $2,304 millones de dólares a $3,032 millones de dólares, un alza de 32%, mientras que el Estado de México pasó de $1,709 a $2,249 millones de dólares.

