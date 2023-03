Bancos serán 'ganones' con la llegada de Tesla

El impacto económico de la inversión generará mayores ingresos para el estado y habrá una mayor demanda de crédito en la región.

La agencia calificadora Moody’s consideró que con el anunció de la empresa Tesla de construir en Nuevo León una planta de producción de vehículos eléctricos es positiva para los bancos y para el gobierno de Nuevo León.

'Para efectos crediticios del estado de Nuevo León incrementará sus ingresos operativos. Por un lado, los ingresos propios se verán directamente afectados con un incremento de la recaudación del impuesto sobre nómina. Por otro lado, las transferencias federales no etiquetadas (participaciones) también aumentarán, aunque su efecto se consolidará en el mediano plazo', indicó.

Agregó que los bancos se podrían beneficiar del nearshoring en general y en particular del reciente anuncio de Tesla, por todas las cadenas de valor que crean las inversiones tan significativas como ésta. 'Mayores inversiones detonarían una mayor demanda de crédito, no sólo de las nuevas empresas, sino también de sus proveedores pequeños y medianos, tales como: manufactureras, constructores de parques industriales, empresas productoras de autopartes, etc', destacó Moody’s.

Además, se puede incrementar la demanda de otros servicios como los de intermediación de divisas y/o derivados para una mayor actividad en entidades del sector exportador, dada el inherente enfoque a comercio internacional que tienen tanto las empresas nuevas como las existentes en el país.

Previamente, Moody’s había identificado que los bancos regionales podrían beneficiarse del nearshoring dado su enfoque en crédito empresarial en áreas del país que han venido presentando y manteniendo un dinamismo económico superior a la media nacional, en los últimos años. Tal es el caso del estado de Nuevo León y sobre todo su capital Monterrey y área metropolitana, además de su región fronteriza. Ahora, se identifica, también, un segundo grupo de bancos de gran tamaño y cobertura nacional que podrían también beneficiarse de este fenómeno.

Sobre todo, si se materializa en un escenario donde lleguen inversiones de gran tamaño como la de Tesla. En ese caso habría un incremento significativo la actividad económica de la región y de la demanda de crédito empresarial. Los bancos regionales podrían competir con los bancos más grandes, de buena manera, en el segmento pyme que se beneficiaría de la nuevas cadenas de valor globales que se instalen en la región.