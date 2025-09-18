Cede la Fed ante Trump y anticipa más recortes este año

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos cedió a las presiones del presidente Donald Trump y aprobó un recorte a las tasas de interés, anticipando que incluso podrían venir más bajas este mismo año.

Y es que, este miércoles, y luego de la insistencia del republicano a lo largo de las últimas semanas, el organismo aprobó un recorte de 25 puntos base a las tasas de interés para situarlas en el rango de 4.00% y 4.25 por ciento.

En su informe, la Fed dejó claro que reducirá constantemente los costos del crédito en lo que queda del año, en respuesta a la preocupación por la debilidad del mercado laboral.

Esta medida tuvo apoyo de los designados por el presidente Trump en la Reserva Federal.

No obstante, la decisión no fue unánime, ya que el nuevo gobernador Stephen Miran, cercano a Trump, votó a favor de un recorte de medio punto porcentual (50 puntos base).

Además, ocurre en un contexto en donde desde hace varios meses, Trump ha amagado con despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell, y ordenó el despido de la gobernadora Lisa Cook en agosto.

Analistas destacaron que el recorte de las tasas, junto con las previsiones de otras dos bajas de un cuarto de punto porcentual en las dos reuniones de política monetaria que quedan este año, indican que los funcionarios de la Fed han empezado a restar importancia al riesgo de que las volubles políticas comerciales del gobierno aviven una inflación persistente, y ahora están más preocupados por el débil crecimiento y la probabilidad de que aumente el desempleo.

"El Comité está atento a los riesgos a ambos lados de su doble mandato y considera que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado. Las ganancias de empleo se han desacelerado y la tasa de desempleo ha subido", dijo la Fed en un comunicado.

Aunado a ello, las nuevas proyecciones económicas mostraron que los responsables monetarios siguen viendo que la inflación terminará este año en 3%, mucho más que el objetivo del 2% del banco central.

La previsión de desempleo también se mantuvo en el 4.5% y la de crecimiento económico subió ligeramente de 1.4% a 1.6%.

Expertos destacaron que, al bajar la tasa de interés, habrá efectos positivos, entre ellos un mayor consumo e impulso a la economía.

Además, señalan que al bajarla también se incentiva la inversión y los créditos para bienes duraderos se vuelven más baratos.

“Las desventajas de un recorte son que se combate menos la alta inflación y las ventajas son que puede impulsar el consumo y la economía”, señaló Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

¿Cuándo fueron los últimos ajustes?

Con el recorte de este miércoles de 25 puntos base (pb), la Fed suma 4 en el ciclo bajista actual que inició en septiembre del año pasado. De esta manera acumula recortes por 125 pb:

18 de sep. 2024: -50 pb

7 de nov. 2024: -25 pb

18 de dic. 2024: -25 pb

17 de sep. 2025: -25 pb

Antes del recorte del 18 de septiembre del año pasado, la tasa se mantuvo sin cambios en un rango de 5.25% a 5.50% desde el 26 de julio del 2023 (13 meses y 23 días).