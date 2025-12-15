Aranceles contra Asia son para proteger 350 mil empleos: Ebrard

El paquete arancelario impulsado por el Gobierno de México tiene como objetivo evitar la pérdida de hasta 350 mil empleos en industrias estratégicas del país.

Así lo afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al detallar los alcances de la medida aprobada recientemente por el Congreso.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el funcionario explicó que la decisión no busca recaudar más, sino corregir una competencia desleal que ha afectado directamente al empleo nacional.

Sectores más golpeados por las importaciones

Ebrard señaló que las mayores afectaciones se concentran en cuatro industrias: automotriz, acero, calzado y textil-vestido.

En estos sectores, las importaciones han crecido de forma acelerada en los últimos dos años, con productos que llegan al país por debajo de los precios de referencia internacional.

Tan solo en el sector automotriz, las importaciones de autos ligeros aumentaron 34 por ciento entre 2022 y 2024, pasando de 349 mil a más de 627 mil unidades.

“No es falta de competitividad”

El titular de Economía subrayó que las industrias mexicanas no están perdiendo mercado por incapacidad para competir, sino porque enfrentan precios artificialmente bajos.

“Cuando no hay piso parejo, el Estado tiene que intervenir para corregir esa desventaja”, sostuvo, al explicar que algunas empresas reducen precios para ganar mercado y posteriormente los elevan, una práctica que desplaza a productores nacionales.

Desbalance comercial con Asia

Ebrard también alertó sobre el fuerte desequilibrio comercial con países asiáticos. México importa hasta diez veces más de lo que exporta a esa región, con compras que superan los 227 mil millones de dólares frente a exportaciones por poco más de 22 mil millones.

“Exportamos uno e importamos nueve. Es una tendencia insostenible si no se corrige a tiempo”, advirtió.

Empleos en riesgo y estados afectados

De continuar la tendencia actual, el país podría perder 350 mil empleos hacia 2026, principalmente en estados con alta actividad industrial como Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Querétaro.

La industria automotriz, recordó Ebrard, concentra cerca de un tercio de los empleos manufactureros del país, por lo que su protección resulta estratégica.

Aranceles por producto, no por país

El secretario aclaró que el paquete arancelario no está dirigido contra ningún país en específico.

Dicha medida se aplica por tipo de producto y solo a importaciones provenientes de naciones con las que México no tiene tratado comercial.

“El objetivo es proteger sectores industriales, no castigar países”, puntualizó.

Parte del Plan México

Finalmente, Ebrard indicó que el paquete forma parte del Plan México, que busca elevar la producción nacional, fortalecer el sello “Hecho en México”, aumentar la inversión y generar hasta 1.5 millones de empleos en los próximos años.

“Si no actuamos ahora, en un año la pregunta sería cómo recuperar esos empleos. Por eso se tomó esta decisión”, concluyó.

