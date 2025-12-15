Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
paquete_arancelario_ebrard_5c4e28e6e4
Nacional

Aranceles contra Asia son para proteger 350 mil empleos: Ebrard

El Gobierno federal aprobó un paquete arancelario para frenar importaciones a bajo precio y proteger 350 mil empleos en sectores clave

  • 15
  • Diciembre
    2025

El paquete arancelario impulsado por el Gobierno de México tiene como objetivo evitar la pérdida de hasta 350 mil empleos en industrias estratégicas del país.

Así lo afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al detallar los alcances de la medida aprobada recientemente por el Congreso.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el funcionario explicó que la decisión no busca recaudar más, sino corregir una competencia desleal que ha afectado directamente al empleo nacional.

EH UNA FOTO.jpg

Sectores más golpeados por las importaciones

Ebrard señaló que las mayores afectaciones se concentran en cuatro industrias: automotriz, acero, calzado y textil-vestido.

En estos sectores, las importaciones han crecido de forma acelerada en los últimos dos años, con productos que llegan al país por debajo de los precios de referencia internacional.

Tan solo en el sector automotriz, las importaciones de autos ligeros aumentaron 34 por ciento entre 2022 y 2024, pasando de 349 mil a más de 627 mil unidades.

EH UNA FOTO (1).jpg

“No es falta de competitividad”

El titular de Economía subrayó que las industrias mexicanas no están perdiendo mercado por incapacidad para competir, sino porque enfrentan precios artificialmente bajos.

“Cuando no hay piso parejo, el Estado tiene que intervenir para corregir esa desventaja”, sostuvo, al explicar que algunas empresas reducen precios para ganar mercado y posteriormente los elevan, una práctica que desplaza a productores nacionales.

Desbalance comercial con Asia

Ebrard también alertó sobre el fuerte desequilibrio comercial con países asiáticos. México importa hasta diez veces más de lo que exporta a esa región, con compras que superan los 227 mil millones de dólares frente a exportaciones por poco más de 22 mil millones.

“Exportamos uno e importamos nueve. Es una tendencia insostenible si no se corrige a tiempo”, advirtió.

EH UNA FOTO (2).jpg

Empleos en riesgo y estados afectados

De continuar la tendencia actual, el país podría perder 350 mil empleos hacia 2026, principalmente en estados con alta actividad industrial como Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Querétaro.

EH UNA FOTO (4).jpg

La industria automotriz, recordó Ebrard, concentra cerca de un tercio de los empleos manufactureros del país, por lo que su protección resulta estratégica.

Aranceles por producto, no por país

El secretario aclaró que el paquete arancelario no está dirigido contra ningún país en específico.

Dicha medida se aplica por tipo de producto y solo a importaciones provenientes de naciones con las que México no tiene tratado comercial.

“El objetivo es proteger sectores industriales, no castigar países”, puntualizó.

EH UNA FOTO (3).jpg

Parte del Plan México

Finalmente, Ebrard indicó que el paquete forma parte del Plan México, que busca elevar la producción nacional, fortalecer el sello “Hecho en México”, aumentar la inversión y generar hasta 1.5 millones de empleos en los próximos años.

“Si no actuamos ahora, en un año la pregunta sería cómo recuperar esos empleos. Por eso se tomó esta decisión”, concluyó.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Feliz_Arratia_19f532d1ab
Invita gobierno de Juárez a aprovechar descuentos en el predial
Whats_App_Image_2025_12_17_at_9_19_45_PM_bbca506f2f
Celebra gobernador en Juárez llegada de la Navidad con desfile  
escena_estafa_fans_bad_bunny_70cd929c97
Estafan con $24,000 pesos a fans de Bad Bunny en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×