Dejará IEPS a refrescos y tabaco recaudación de $41,000 mdp

En el caso de las bebidas azucaradas, proponen incrementar la cuota de $1.6451 a $3.0818 pesos por litro, incluyendo las que contienen azúcares no calóricos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró este martes que con el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en refrescos, bebidas azucaradas y tabaco incluido en el “Paquete Económico 2026”, se generará una recaudación de $41,000 millones de pesos.

"La recaudación de los IEPS será de $41,000 millones de pesos", señaló Bertha Gómez, Subsecretaria de Egresos de Hacienda, en la conferencia de prensa de la dependencia.

Además, confirmó que ese dinero irá directamente al sector salud.

Como se recordará, en el caso de las bebidas azucaradas, la dependencia propone incrementar la cuota de $1.6451 a $3.0818 pesos por litro, incluyendo aquellas que contienen azúcares no calóricos. 

Este ajuste busca desincentivar su consumo en un país con altos índices de obesidad y diabetes, enfermedades que generan elevados costos para el sistema de salud, explicó.

"Va a pasar de $881,460 millones de pesos a un monto de $965,663 millones de pesos el año que entra, un incremento nominal de $84,203 millones de pesos, de los cuales $41,000 millones son provenientes de la fijación del impuesto al que nos referimos", explicó.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, indicó que el Paquete Económico 2026 incluye "un presupuesto humanista". 

Con respecto a los IEPS a bebidas azucaradas y tabaco, dijo que "es un impuesto que va más allá de las cifras de los ingresos y gastos".

"Las directrices de estos gravámenes a bebidas azucaradas y tabaco, que nos hacen mal, están dictadas por la Secretaría de Salud y buscan, antes que la recaudación, una estrategia de salud, de seguridad integral; somos coadyuvantes en la política fiscal con la política de salud. Tratar de ir más allá de números de recaudación y gasto", agregó.

¿Qué fue lo que se presentó?

La Secretaría de Hacienda presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, que contempla el incremento al IEPS en refrescos, bebidas azucaradas, cigarros, servicios de apuestas y videojuegos con contenido violento.

Para los tabacos labrados se propone aumentar la tasa ad valorem (según el valor) de 160% a 200%, así como establecer un incremento gradual de la cuota específica hasta 2030, con un periodo de transición entre los ejercicios fiscales de 2026 a 2029, además de incorporar los nuevos productos que contienen nicotina (denominados “bolsas de nicotina”). En cuanto a los tabacos hechos a mano, se propone elevar la tasa ad valorem a 32 por ciento.


