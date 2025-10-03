Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones

Tras registrar un año de mayor cautela, en 2026, las empresas en Nuevo León apostarán a reactivar sus inversiones e incrementar sus contrataciones y salarios de trabajadores.

Expertos en materia laboral reconocieron que en 2025 hubo un escenario de incertidumbre que influyó en la toma de decisiones; sin embargo, para el año que viene el escenario luce mucho mejor.

En entrevista con El Horizonte, Jorge Guerrero, senior director de PageGroup Zona Noroeste, explicó que un 50% de las empresas busca aumentar sus contrataciones durante 2026.

Esta dinámica también favorecerá los salarios en la entidad.

Por mencionar algunos números integrados dentro de su “Guía Salarial 2026”, dijo que el 65% de las empresas encuestadas dijo que los elevará de 1% a 5%, es decir, al nivel de lo que se espera se ubique la inflación en el país.

Además, un 34% de las compañías mencionó que incrementará los sueldos de 6% a 15% y un 1% de las empresas los aumentará de 16% hacia arriba.

Una tercera tendencia apunta hacia los paquetes de compensación, y es que, además de los salarios monetarios, los colaboradores esperan que los beneficios respondan a sus necesidades específicas.

Entre los más valorados se encuentran el seguro de gastos médicos, los bonos y, de manera creciente, la modalidad híbrida, seguido de los fondos de ahorro y movilidad (subsidio de gasolina o bono de transporte).

“Nos da gusto que las empresas (de Nuevo León) estén buscando incrementar los salarios por encima de la inflación porque este año sí estuvo un poco más paralizado por temas macroeconómicos y políticas.

Las empresas dicen: “Vamos con todo el otro año”, expresó.

No obstante, reconoció que esta perspectiva positiva convive con desafíos como la escasez de perfiles calificados, la rotación constante y las altas expectativas de los candidatos.

“Atraer y retener talento se mantiene como una de las prioridades estratégicas más urgentes para las organizaciones”, indicó".

Además, Guerrero destacó que el mercado laboral en Nuevo León atraviesa un proceso de transformación en el que la flexibilidad y el bienestar se han vuelto tan relevantes como el lugar de trabajo o el tamaño de la plantilla.

Esto se refleja en otros hallazgos en este estudio, que muestran que el 51% de los colaboradores nuevoleoneses trabaja todos los días en la oficina, 20% se ubica en un formato híbrido con tres días presenciales y solo 11% permanece en remoto.

“Lo que vemos es que el estudio revela grandes tendencias que marcarán la agenda de las empresas y de los trabajadores durante el próximo año. La primera es la modalidad de trabajo, y aunque el esquema remoto fue protagonista en los últimos años, el modelo presencial sigue predominando".

"Si bien la flexibilidad gana terreno, aún se convive con culturas empresariales que privilegian la supervisión directa”, comentó.

¿Cuál será el salario mínimo?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el incremento del 12% en el salario mínimo para 2026, alineado con las políticas de fortalecimiento del poder adquisitivo.

El objetivo es que el salario mínimo alcance el valor equivalente a dos canastas básicas ampliadas, una meta en la que se ha avanzado significativamente con incrementos anteriores.

En específico, se informó que el salario mínimo en México para 2026 será de $312.25 pesos diarios en la Zona de Salario Mínimo General y $470.26 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Estos nuevos montos, que entran en vigor el 1 de enero de 2026, representan un aumento del 12% sobre los valores de 2025 y se establecieron buscando fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.

Comentarios