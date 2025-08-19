Cerrar X
Finanzas

EUA da nueva prórroga a financieras acusadas de lavado de dinero

El Tesoro de EUA amplió hasta el 20 de octubre de 2025 la prohibición de transferencias con tres instituciones mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero

  • 19
  • Agosto
    2025

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió el plazo para la prohibición de ciertas transferencias de fondos desde y hacia CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de lavado de dinero.

Con esta nueva prórroga, las instituciones financieras cubiertas tendrán ahora hasta el 20 de octubre de 2025 para implementar las órdenes, señaló el Tesoro en una nota informativa.

“Esta prórroga refleja las medidas continuas adoptadas por el gobierno de México para abordar eficazmente las preocupaciones planteadas en las órdenes de la FinCEN, incluyendo el mantenimiento de la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito”, aseguró.

Como se recordará, la primera vez que se estableció esta medida, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, fue el 25 de junio pasado, cuando se estableció que la prohibición de estas tres instituciones sería el 21 de julio.

Posteriormente, se recorrió hasta el 4 de septiembre y ahora nuevamente se presenta un plazo para acatar las órdenes emitidas para el 20 de octubre.

“El Tesoro seguirá coordinando estrechamente con el gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias relacionados con la implementación de las órdenes”, resaltó.


