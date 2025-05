Impuesto a remesas pegará a economía de estados del sur

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron un plan fiscal que incluye un impuesto especial del 5% al envío de remesas a personas en el extranjero, por lo que analistas ya anticipan un impacto negativo para diversos estados del país.

La propuesta tiene excepciones, incluyendo algunos pagos enviados por ciudadanos estadounidenses.

Según se observa, los estados más afectados con el impuesto serían Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, en donde las remesas representan poco más del 10% de su Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

Otros casos son el de Oaxaca, Nayarit y Guanajuato, donde las remesas representan el 9.52%, 7.21% y 6.65% de sus economías, respectivamente.

Como referencia, cabe mencionar que en 2024, México recibió $64.745 millones de dólares en remesas, un máximo histórico, según el Banco de México (Banxico).

Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar en desacuerdo sobre lo que se propone.

“Se planteó en… creo que es el Senado, en una comisión del Senado, la posibilidad de gravar las remesas con el 5% y fíjense, ahí estamos de acuerdo todos en que no”, enfatizó la mandataria federal.

La iniciativa fue publicada por el Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara, que detalló que los republicanos intentan cumplir las promesas de campaña de su presidente Donald Trump y muestra dónde quieren aumentar los impuestos para cubrir parte del costo.

Cabe mencionar que el Comité mencionado se reunirá toda esta semana para considerar el plan fiscal, que se espera avance con facilidad y se integre en el “gran y hermoso proyecto de ley” (“The One, Big, Beautiful Bill”) de Trump.

La propuesta también aumenta la deducción fiscal estatal y local, elimina algunos impuestos sobre las propinas y el pago de horas extras y también extiende los recortes de impuestos de 2017 de Trump, que expiran próximamente.

Por lo pronto, el Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara Baja de Estados Unidos avaló este miércoles el gravamen de 5% a las remesas que envían los migrantes al extranjero como parte del proyecto de Ley Fiscal que ahora deberá ser discutido en el Pleno y eventualmente llegar al Senado.

Si es aprobado en la Cámara de Representantes, pasará al Senado, donde debería tener una versión final aprobada para el 4 de julio.

Acelerarán envíos

En lo que dicha iniciativa es aprobada, analistas económicos anticipan que los envíos de remesas que realicen los connacionales se acelerarán en las siguientes semanas.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, dijo que esto ocurrirá en el corto plazo a fin de evitar el impuesto.

Sin embargo, en el largo plazo podría disminuir la entrada de remesas a México en $3,250 millones de dólares en un año, afectando en 0.5 puntos porcentuales al consumo y en 0.17 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB) de México.

En semanas recientes, expertos anticiparon que el flujo de remesas podría caer hasta 2.9% este año ante la deportación de migrantes por parte de Estados Unidos.

No obstante, la disminución no sería tan “dramática”, como ya lo han señalado algunas voces.

Jesús Cervantes, director de estadísticas económicas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), dijo que, según sus escenarios, la caída oscilaría entre 1.2% y 2.9% este año respecto a lo visto en 2024.

No obstante, reconoció que “va a ser un año malo (para las remesas). No creo que haya una disminución cuantiosa, pero no vamos a observar el comportamiento positivo de años previos”.

Dentro de su participación en el podcast Norte Económico, de Grupo Financiero Banorte, el experto estimó que las deportaciones perderán fuerza conforme pase el tiempo, ya que provocaría falta de mano de obra, sobre todo en sectores como la construcción y la agricultura en Estados Unidos.

