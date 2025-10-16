Los alimentos de México ‘se comen al mundo’ en exportaciones

En el marco de la celebración del “Día Mundial de la Alimentación”, que se conmemora este jueves 16 de octubre, México puede presumir de ser uno de los principales exportadores dentro de dicho, abasteciendo a diversos mercados, principalmente el estadounidense.

Expertos y estudios recientes incluso destacan que el país se coloca entre las 10 potencias agroalimentarias más relevantes del planeta.

De acuerdo con el Statistical Yearbook 2024 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el comercio mundial de alimentos alcanzó cifras históricas en valor y volumen, y México figura dentro de los principales jugadores.

Y es que, junto a Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Alemania, China, Canadá, Indonesia, India y Australia, el país ocupa una posición estratégica como proveedor de productos frescos, bebidas y alimentos procesados de alto valor.

El reporte confirma la tendencia: México es el principal destino de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, y al mismo tiempo se consolida como uno de los principales proveedores mundiales de frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas y productos agroindustriales.

Eso lo convierte en un eslabón esencial del sistema alimentario del continente.

Los números muestran que en 2024, las exportaciones agroalimentarias mexicanas superaron los $53,900 millones de dólares, marcando un récord histórico y manteniendo un superávit comercial superior a los $7,000 millones de dólares.

La cerveza, el tequila, el aguacate y las berries encabezaron la lista de productos más vendidos desde México al exterior.

Tan solo la cerveza aportó más de $6,000 millones de dólares, mientras que el aguacate representó $3,000 millones de dólares.

Además, el sector agroindustrial alcanzó $31,000 millones de dólares y sumó quince años consecutivos de crecimiento, en tanto que los productos agropecuarios, materias primas y frescos totalizaron $20,400 millones de dólares.

Las hortalizas como el tomate, pimiento, cebolla y las frutas como berries, mango, plátano y limón consolidaron a México como el principal proveedor de alimentos frescos del mercado norteamericano.

¿Cómo va el 2025?

En 2025, el panorama muestra algunos contrastes, al menos en la primera fase del año.

Para muestra, es que durante el primer semestre, las exportaciones agroalimentarias del país sumaron $27,352 millones de dólares, lo que representó una ligera caída del 4.4% comparado con igual lapso del 2024.

No obstante, el superávit se mantuvo gracias a la reducción de importaciones.

Dentro de esta dinámica, el aguacate fue el producto que reportó un mayor crecimiento con un alza de 20%, mientras que la cerveza y el tequila conservaron su posición dentro del ranking.

