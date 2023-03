Mercado de capitales cerró la sesión con ganancias

Disminuye la percepción de riesgo relacionada con la caída de Silicon Valley Bank (SVB) y otros dos bancos. El sector financiero logra una ganancia.

El mercado de capitales cerró ayer la sesión con ganancias generalizadas, al regionales en días previos.

Si bien el S&P 500 y el NASDAQ Composite no sufrieron grandes pérdidas en las sesiones anteriores, el sector financiero del S&P 500 cayó por cinco sesiones consecutivas (del 7 al 13 de marzo), acumulando una pérdida de 11.96%. En la sesión de hoy el sector financiero logró una ganancia de 2.12%. Junto con fuertes ganancias en los sectores de servicios de comunicación (+2.75%) y tecnologías de información (+2.29%), el S&P 500 cerró la sesión con una ganancia de 1.68%, mientras que el NASDAQ Composite ganó 2.14%.

Otro factor determinante para las ganancias observadas hoy fue la publicación de las cifras de inflación de febrero en Estados Unidos. Tanto la inflación mensual (0.4%) como la interanual (6.0%) estuvieron en línea con lo esperado por el mercado. Esto pone menor presión a la Reserva Federal para continuar con su postura monetaria restrictiva, especialmente al considerar que ahora enfrenta problemas relacionados con la estabilidad financiera.

Es importante mencionar que el sistema bancario de Estados Unidos sigue enfrentando riesgos, principalmente los bancos con mayores pérdidas de portafolio no realizadas y una mayor proporción de depósitos no asegurados, por lo que no se pueden descartar nuevos episodios de volatilidad en el mercado de capitales.

En Europa también se tuvieron ganancias fuertes, con el DAX de Alemania ganando 1.83%, el CAC 40 de Francia 1.86% y el FTSE 100 del Reino Unido 1.17%. El índice STOXX 600, que agrupa a emisoras representativas del mercado bursátil de todo el continente europeo, registró una ganancia de 1.53%, la mayor desde el 21 de diciembre del 2022.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 0.60%. El sector bancario lideró las pérdidas, con caídas en los precios de las acciones de Inbursa (-2.74%), Banorte (-2.62%), BanBajío (-2.27%), Banregio (-1.46%) y Gentera (-1.01%). Estás pérdidas se deben principalmente a la especulación respecto a un temor de contagio por lo acontecido en el sector bancario de Estados Unidos. También destacaron las pérdidas de Operadora de Sites (-2.95%), Televisa (-1.85%) y Grupo México (-1.30%).