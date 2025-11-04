Remesas… mal y de malas: ligan semestre de caídas

Las remesas siguen siendo blanco de las políticas estadounidenses del presidente Donald Trump y su debilidad es tal que ya ligaron seis meses de caídas consecutivas.

Para muestra es que registraron una disminución de 2.69% en septiembre, al ubicarse en $5,214.20 millones de dólares, según cifras del Banco de México (Banxico).

Con esto, las remesas sumaron seis meses consecutivos de cifras a la baja a tasa anual, algo que no ocurría desde el periodo entre julio y diciembre del 2012.

Las remesas cayeron a tasa anual también durante seis meses al hilo.

Previo al 2012, el único periodo con más retrocesos a tasa anual consecutivas ocurrió entre noviembre del 2008 y abril del 2010, cuando las remesas cayeron durante 18 meses seguidos debido al impacto de la Gran Recesión en Estados Unidos.

Por otro lado, se informó que en los primeros nueve meses del año, las remesas sumaron $45,681.05 millones de dólares, acumulando una caída de 5.54% respecto al mismo periodo del 2024, siendo la primera caída anual para un periodo similar desde 2013, cuando disminuyeron -2.80%, y la mayor para un periodo igual desde 2009, con una disminución de -12.95%.

Analistas explicaron que la razón de la debilidad de las remesas a tasa anual se puede deducir principalmente con los datos de número de operaciones de remesas.

De hecho, en septiembre se registraron 13.154 millones de operaciones de remesas, mostrando una caída anual de 4.69%, retrocediendo por sexto mes consecutivo.

La debilidad de las remesas en 2025 se debe a diversos factores, entre ellos que el mercado laboral de Estados Unidos sigue debilitándose, lo que limita el crecimiento de las remesas.

Esto se refleja en datos de los primeros ocho meses del 2025 (información disponible al 1 de octubre), ya que la nómina no agrícola mostró en promedio la creación de 75,000 posiciones laborales por mes, muy por debajo de la creación mensual promedio en el mismo periodo del 2024 de 143,000 posiciones.

Con esto, entre enero y agosto se crearon 598,000 posiciones laborales, 47.73% menos que el mismo periodo del 2024 y la menor creación de empleo para un periodo igual desde 2020.

Además, se observa que en los primeros ocho meses del 2025, el empleo de personas de origen mexicano mayores de 16 años creció en 216,000 puestos. Esto es una creación de empleo 66.92% por debajo de lo creado en los mismos meses del 2024 y el menor número de empleos nuevos desde 2020.

Es importante mencionar que estas estadísticas no se han actualizado al mes de septiembre debido al cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos.

“Las remesas siguen afectadas por el temor de la población indocumentada a ser deportada de Estados Unidos, pues continúa la política de detenciones y deportaciones masivas. Esto hace que las personas indocumentadas eviten salir a trabajar o realizar otras actividades”, señaló Grupo Financiero Base.

Así pinta el cierre de año

Analistas señalaron que, considerando que el desempeño de las remesas en los primeros nueve meses del año es peor al comportamiento histórico, y que en septiembre cayeron las remesas por sexto mes consecutivo, a la par de la caída del número de operaciones de remesas y que el mercado laboral de Estados Unidos muestra debilidad, se mantiene la expectativa de una caída anual de remesas de 4.0% en 2025.

La caída sería la primera desde 2013, cuando las remesas en dólares se contrajeron 0.84% y la más profunda desde 2009, cuando se contrajeron 15.51%, indicó Grupo Financiero Base.

Asumiendo que el tipo de cambio cotiza el resto del año alrededor de $18.50 pesos por dólar y considerando que la inflación en México tiende a 3.87% anual en diciembre, en 2025 el poder adquisitivo de las remesas mostraría una contracción de 3.27%, siendo la primera caída desde 2023, cuando se contrajo 10.20 por ciento.

Para 2026 se estima que las remesas, medidas en dólares, muestren un rebote de 2.7% anual, pero esto implicaría que se modera la postura migratoria agresiva de Donald Trump, frenando el deterioro que se ha observado de las remesas en 2025.

A pesar de este rebote, las remesas en 2026 se ubicarían 1.4% por debajo del registro del 2024, es decir, no se observaría una recuperación completa a la caída del 2025.

