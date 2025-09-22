‘Se comen’ alimentos 40% del gasto en los hogares

Los alimentos y bebidas hoy “se comen” el 38% del gasto trimestral de los hogares mexicanos, colocándose como el rubro en el que se va más dinero.

Le siguen el transporte, con un 20%, y vivienda, energía y mantenimiento del hogar, con 15% del gasto total.

De hecho, lo que se observa es que los hogares en México ahora destinan más de su gasto al tema de alimentos en comparación con 2022.

Esto ocurre en un contexto en donde los mexicanos ahora buscan comer más saludable ante el alza inflacionaria en diversos productos.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cantidad de dinero que destinaron los consumidores, como parte del gasto en alimentos y bebidas dentro de su hogar, aumentó de 52.8 a 54.6% entre 2022 y 2024.

Respecto a los alimentos y bebidas que se consumieron en los hogares, el mayor gasto se concentró en carnes, con un promedio de $1,082 pesos.

Le siguieron cereales, con $751 pesos; otros alimentos diversos, con $686 pesos; y verduras, con $521 pesos.

“La inflación redefinió la dieta de las familias mexicanas: comer sano resulta más costoso, lo que obliga a priorizar alimentos de mayor accesibilidad, como el pollo y el huevo”, señaló el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, a través del informe “¿Qué comemos hoy?” elaborado por dicho organismo.

Mientras tanto, dentro de este contexto, los que salen ganando son los supermercados o tiendas de autoservicios.

Y es que el valor de las ventas comparables de tiendas departamentales y de autoservicios con más de un año de operación registró un crecimiento de 7.6% durante agosto. De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), las ventas del mes ascendieron a $139,900 millones de pesos tan solo en el mes de agosto.

Inflación de México, de las más altas en el rubro

México experimenta una de las diez variaciones de inflación anual más altas en alimentos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De hecho, según datos al cierre de mayo, con una fluctuación anual de 5.1% en los precios de alimentos, el país rebasó la métrica promedio entre los países de la OCDE, que resultó de 4.6%.

Además, de acuerdo con la información que recaba la entidad para los 38 países miembros, los precios de alimentos en México experimentaron una importante escalada respecto del registro alcanzado el mes previo, cuando la variación anual fue de 3.6%.

Analistas señalan que el problema con la inflación de alimentos es que golpea con más fuerza a las familias que tienen menos recursos.

Esto debido a que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de productos de primera necesidad, como son, en este caso, los alimentos.

