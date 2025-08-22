Cerrar X
Accidente de autobús turístico en NY deja cinco muertos

Un autobús que volvía de las Cataratas del Niágara volcó en la autopista I-90 cerca de Buffalo; hay cinco fallecidos y más de 40 heridos, incluidos niños

Un autobús turístico que regresaba a la ciudad de Nueva York desde las Cataratas del Niágara con 54 personas se estrelló y volcó este viernes en una autopista, dejando como saldo cinco muertos y varios heridos.

De acuerdo con las autoridades, el autobús habría perdido el control en la autopista Interestatal 90 cerca de Pembroke, a unos 40 kilómetros al este de Buffalo, haciendo que las personas a bordo fueran expulsadas cuando las ventanas se rompieron.

"En este momento tenemos múltiples fallecidos, múltiples atrapamientos y múltiples heridos", dijo el agente James O’Callaghan, portavoz de la Policía del Estado de Nueva York, añadiendo que había niños a bordo.

El autobús, que viajaba en dirección este, se desvió hacia el camellón y terminó en una zanja en el lado derecho de la carretera.

De acuerdo con el portavoz, la mayoría de los pasajeros eran de etnia india, china y filipina.

El servicio de transporte médico Mercy Flight dijo que sus tres helicópteros y tres más de otros servicios transportaron personas desde el lugar del accidente.

Los hospitales de la región dijeron que evaluaron o atendieron a más de 40 personas, con lesiones que iban desde traumatismos craneales hasta brazos y piernas fracturados.

Dos personas que necesitaban cirugía en el Centro Médico del Condado de Erie en Buffalo se esperaba que se recuperaran, dijo el doctor Jeffrey Brewer, jefe de cirugía.

Después de que un autobús tuviera un accidente en Nueva York en 2023, la ley estatal requiere el uso de cinturones de seguridad en autobuses chárter construidos a partir del 28 de noviembre de 2016.

Sin embargo, la antigüedad del autobús en el accidente de este viernes no se conocía de inmediato.

La Autoridad de la Autopista de Peaje del Estado dijo que un gran tramo de la carretera había sido cerrado en ambas direcciones y se instaba a los conductores a evitar el área.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, publicó en la red social X que fue informada sobre el "trágico accidente del autobús turístico" y que su oficina estaba trabajando con la policía y los funcionarios locales.


