Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
trump_iran_negociaciones_463b26a771
Internacional

Afirma Trump negociaciones con Irán a horas del ultimátum

Donald Trump aseguró que mantiene 'negociaciones intensas' con Irán a horas de su ultimátum sobre Ormuz, mientras continúan bombardeos

  • 07
  • Abril
    2026

A solo cuatro horas de que venza el plazo impuesto por Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que su gobierno sostiene “negociaciones intensas” con Irán para destrabar la crisis en torno al estrecho de Ormuz.

En declaraciones a un medio estadounidense, el mandatario confirmó que el diálogo sigue activo pese al tono de sus advertencias durante la jornada.

“Estamos en negociaciones intensas en este momento”, afirmó, sin dar detalles sobre posibles avances.

El ultimátum fijado por Washington vence a las 20:00 horas local (00:00 GMT), momento en el que Estados Unidos había advertido posibles acciones si Teherán no reabre el paso estratégico para el comercio energético mundial.

Te puede interesar: ´Toda una civilización morirá esta noche': Trump amenaza a Irán

Pakistán pide más tiempo para la diplomacia

En medio de la tensión, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, solicitó a Trump ampliar el ultimátum por al menos dos semanas, con el objetivo de dar margen a las negociaciones diplomáticas.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente estadounidense ya fue informado de la propuesta y que en breve podría emitir una respuesta oficial.

Cabe señalar que Pakistán ha fungido como intermediario entre ambas naciones, transmitiendo incluso una contraoferta iraní compuesta por 10 puntos.

De acuerdo con información oficial, la propuesta de Teherán incluye el fin de las hostilidades en la región, garantías para el paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones económicas.

Irán mantiene parcialmente bloqueado este corredor marítimo, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que ha generado presión internacional por sus efectos en los mercados energéticos.

Escalada militar en paralelo al diálogo

Mientras continúan las conversaciones, el conflicto ha escalado en el terreno militar. Estados Unidos e Israel bombardearon objetivos en Irán, incluida la estratégica isla de Jarg.

En respuesta, fuerzas iraníes atacaron el complejo petroquímico saudí de Jubail, considerado uno de los más importantes del mundo.

Horas antes, Trump había endurecido su discurso al advertir que podría “aniquilar toda una civilización” si Irán no cumplía con sus exigencias.

Lee la nota completa: Estados Unidos e Israel retoman ataques contra isla de Jarg

Ante la incertidumbre, varios países de Medio Oriente han pedido a sus ciudadanos tomar precauciones y resguardarse ante la posibilidad de nuevos ataques en las próximas horas.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Wall_Street_rojo_9a1e37d8d4
Wall Street sube tras sesión de rebote por alto el fuego EUA-Irán
iran_interrumpe_transito_petroleros_estrecho_ormuz_e54a4e6466
Irán interrumpe tránsito de petroleros por estrecho de Ormuz
sheinbaum_eua_iran_606d830445
Sheinbaum celebra tregua entre EUA e Irán; llama a la paz global
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_04_08_225129_3af12579d1
Abren módulo de afiliación IMSS en zona sur de Tamaulipas
comerciantes_2_b4e860e3d5
Ventas crecen en Mercado Santander por vacaciones de Semana Santa
5216ab04_2c83_465a_ace6_39c4255a2c9a_48e8a72b9c
Torreón recibe la exposición 'La Gran Fuerza de México'
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×