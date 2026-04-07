Afirma Trump negociaciones con Irán a horas del ultimátum

A solo cuatro horas de que venza el plazo impuesto por Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que su gobierno sostiene “negociaciones intensas” con Irán para destrabar la crisis en torno al estrecho de Ormuz.

En declaraciones a un medio estadounidense, el mandatario confirmó que el diálogo sigue activo pese al tono de sus advertencias durante la jornada.

“Estamos en negociaciones intensas en este momento”, afirmó, sin dar detalles sobre posibles avances.

El ultimátum fijado por Washington vence a las 20:00 horas local (00:00 GMT), momento en el que Estados Unidos había advertido posibles acciones si Teherán no reabre el paso estratégico para el comercio energético mundial.

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Pakistán pide más tiempo para la diplomacia

En medio de la tensión, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, solicitó a Trump ampliar el ultimátum por al menos dos semanas, con el objetivo de dar margen a las negociaciones diplomáticas.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente estadounidense ya fue informado de la propuesta y que en breve podría emitir una respuesta oficial.

Cabe señalar que Pakistán ha fungido como intermediario entre ambas naciones, transmitiendo incluso una contraoferta iraní compuesta por 10 puntos.

De acuerdo con información oficial, la propuesta de Teherán incluye el fin de las hostilidades en la región, garantías para el paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones económicas.

Irán mantiene parcialmente bloqueado este corredor marítimo, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que ha generado presión internacional por sus efectos en los mercados energéticos.

Escalada militar en paralelo al diálogo

Mientras continúan las conversaciones, el conflicto ha escalado en el terreno militar. Estados Unidos e Israel bombardearon objetivos en Irán, incluida la estratégica isla de Jarg.

En respuesta, fuerzas iraníes atacaron el complejo petroquímico saudí de Jubail, considerado uno de los más importantes del mundo.

Horas antes, Trump había endurecido su discurso al advertir que podría “aniquilar toda una civilización” si Irán no cumplía con sus exigencias.

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Ante la incertidumbre, varios países de Medio Oriente han pedido a sus ciudadanos tomar precauciones y resguardarse ante la posibilidad de nuevos ataques en las próximas horas.

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