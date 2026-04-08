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Sheinbaum celebra tregua entre EUA e Irán; llama a la paz global

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán como un avance global

  • 08
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un hecho positivo el alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, al considerar que abre una oportunidad real para reducir tensiones en Medio Oriente.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, subrayó el impacto global del acuerdo:

“Yo creo que el mundo entero reconoce estas dos semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos”, afirmó.

Añadió que la tregua ya genera efectos económicos:

“Es algo bueno para el país también, porque han bajado los precios del petróleo", señaló.

Las declaraciones se dan luego de que el presidente Donald Trump anunció la suspensión de ataques durante dos semanas, condicionada a que Irán reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

“Será un alto al fuego de doble vía”, publicó, tras aceptar la mediación de Pakistán.

El acuerdo se da luego de semanas de amenazas militares y un ultimátum que elevó la tensión internacional. La vía marítima es clave, ya que por ahí circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Lee la nota completa: Trump acepta alto al fuego por dos semanas para negociar con Irán

Irán propone plan de paz de 10 puntos

Desde Teherán, autoridades confirmaron que presentaron un plan con diez condiciones, entre ellas:

  • Fin definitivo de hostilidades
  • Control iraní del estrecho de Ormuz
  • Levantamiento de sanciones
  • Retiro de tropas estadounidenses

Las negociaciones se realizarán en Islamabad con mediación pakistaní.

Por su parte, Sheinbaum insistió en que el objetivo común debe ser la estabilidad:

“Creo que el mundo entero en este momento está buscando que haya paz en Irán y en el Medio Oriente y en el mundo entero”, concluyó.


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