Amenazan con poner fin a un mundo sin ensayos nucleares
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos reaccionaron a las acciones mutuas por su intento de reanudar dichas acciones en medio de las tensiones vividas
Noviembre
2025
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, amenazó con poner fin a un mundo sin ensayos nucleares después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ordenara reanudar dichas pruebas.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, acusó a Occidente de "histeria militarista antirrusa" por su reacción ante el anuncio del mandatrio ruso de plantear la reanudación de pruebas nucleares.
Ambas potencias consideran obsoleto el actual sistema de control de armamento estratégico, sin incluir a China, Francia, Reino UNido, Corea del Norte, India, Pakistán o Israel.
Estados Unidos se niega a renovar el START III, último tratado de desarme nuclear. Mientras que el 83% de los rusos están "muy cansados o cansados" de la conocida como 'operación militar especial'.
