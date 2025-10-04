Anticipan negociación intensa de Hamás para liberar rehenes

El grupo islamista afirmó que acepta liberar a los rehenes de la Franja de Gaza frente a lo establecido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

A través de un comunicado, la milicia palestina aseguró que estaba de acuerdo con liberar a todos los rehenes, con o sin vida, si las condiciones permiten ese intercambio.

Aunque no dio por aceptado el plan propuesto por el mandatario estadounidense, señaló que se encuentran dispuestos a entrar en negociaciones inmediatas.

Por ello, pidió la creación de un marco nacional integral "en el que Hamás participará de manera activa y responsable".

Esta propuesa prevé un alto al fuego inmediato en Gaza, así como la retirada progresiva del Ejército de Israel y el envío de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas.

Por su parte, el Gobierno liderado por el presidente Benjamín Netanyahu recalcó que se está preparando para implementar la primera fase del plan, ignorando la petición de Hamás por una posible negociación.

Qatar, Egipto y Estados Unidos son los mediadores de este conflicto. El portavoz del Ministerio catarí de Exteriores, Majed al Ansari, informó que ya comenzó a trabajar sobre el plan para garantizar un camino hacia el fin de la guerra.

En caso de que el plan fracase, el presidente Donald Trump aseguró que desataría "un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamás".

Por su parte, Israel aseguró que en esas circunstancias, mantendría su posición en el enclave "hasta terminar el trabajo".

