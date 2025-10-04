Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T073353_779_4b6fda3942
Internacional

Anticipan negociación intensa de Hamás para liberar rehenes

En caso de que no se llegue a un acuerdo, el mandatario estadounidense aseguró que desataría "un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamás".

  • 04
  • Octubre
    2025

El grupo islamista afirmó que acepta liberar a los rehenes de la Franja de Gaza frente a lo establecido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

A través de un comunicado, la milicia palestina aseguró que estaba de acuerdo con liberar a todos los rehenes, con o sin vida, si las condiciones permiten ese intercambio.

Aunque no dio por aceptado el plan propuesto por el mandatario estadounidense, señaló que se encuentran dispuestos a entrar en negociaciones inmediatas.

Por ello, pidió la creación de un marco nacional integral "en el que Hamás participará de manera activa y responsable".

Esta propuesa prevé un alto al fuego inmediato en Gaza, así como la retirada progresiva del Ejército de Israel y el envío de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas.

Por su parte, el Gobierno liderado por el presidente Benjamín Netanyahu recalcó que se está preparando para implementar la primera fase del plan, ignorando la petición de Hamás por una posible negociación.

Qatar, Egipto y Estados Unidos son los mediadores de este conflicto. El portavoz del Ministerio catarí de Exteriores, Majed al Ansari, informó que ya comenzó a trabajar sobre el plan para garantizar un camino hacia el fin de la guerra.

En caso de que el plan fracase, el presidente Donald Trump aseguró que desataría "un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamás".

Por su parte, Israel aseguró que en esas circunstancias, mantendría su posición en el enclave "hasta terminar el trabajo".

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25277409540752_955ebbda4a
Netanyahu espera anunciar liberación de todos los rehenes de Gaza
EH_FOTO_VERTICAL_69_7af9a8a47a
Netanyahu espera que todos los rehenes sean entregados
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T141218_661_5160587664
Trump lanza nueva amenaza contra Hamás; Israel sigue con ataques
publicidad

Últimas Noticias

Getty_Images_131859459_20_1_24746fd129
Stephen King es el autor más vetado en escuelas de EUA
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
AP_25277409540752_955ebbda4a
Netanyahu espera anunciar liberación de todos los rehenes de Gaza
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
publicidad
×