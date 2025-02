Apple Maps cambia Golfo de México por 'Golfo de América' en EUA

Apple implementó un cambio en su servicio de mapas que ya está generando polémica: los usuarios en Estados Unidos ahora ven el cuerpo de agua conocido como Golfo de México bajo el nuevo nombre de "Golfo de América".

Dicha modificación sigue la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump poco después de asumir el cargo el 20 de enero.

Además, este ajuste en Apple Maps se suma al de Google Maps, que anunció el cambio el 28 de enero, sin embargo en el resto del mundo ambas plataformas aún muestran la denominación original, reflejando la controversia que rodea la medida.

GULF OF AMERICA on @Apple Maps 🇺🇸 pic.twitter.com/vlDmZ6aDIW

El cambio en Apple Maps responde a la estrategia del gobierno de Trump de reforzar el nacionalismo estadounidense a través de modificaciones en nombres geográficos.

El presidente justificó la decisión argumentando que el golfo es crucial para la economía de EUA, especialmente en sectores como la producción petrolera, la pesca y el turismo.

Desde que la orden fue firmada, agencias gubernamentales como la Guardia Costera de EUA han comenzado a adoptar el nuevo nombre en sus comunicados oficiales.

Incluso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó la medida y la calificó como un reconocimiento al impacto económico del golfo en el país.

Aunque Apple no ha emitido un comunicado oficial sobre el cambio, el hecho de que haya actualizado sus mapas en Estados Unidos en sincronía con Google indica que ambas compañías están alineadas con la política geográfica del gobierno.

Por su parte, Google explicó que los cambios en su plataforma se basan en las designaciones oficiales del Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS), un organismo del gobierno de EUA encargado de definir la nomenclatura de ubicaciones dentro del país. Apple, por su parte, ha seguido una estrategia similar en otras modificaciones geográficas en el pasado.

Como parte de esta iniciativa, Trump también decretó el 9 de febrero como el "Día del Golfo de América". Durante un evento improvisado a bordo del Air Force One, mientras viajaba a Nueva Orleans para asistir al Super Bowl, el presidente explicó que la fecha servirá para conmemorar el cambio de nombre y fortalecer el orgullo nacional.

"Hoy, hago mi primera visita al Golfo de América desde que se le cambió el nombre. Mientras mi administración restaura el orgullo estadounidense, es apropiado que nuestra gran nación conmemore esta ocasión trascendental", declaró Trump.

Además, el mandatario instó a los ciudadanos y funcionarios a celebrar la fecha con ceremonias y actividades patrióticas.

It’s official! Proclamation signed aboard Air Force 1 above the Gulf Of America! 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/YiQTu9Yl3S