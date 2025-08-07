Caída de helicóptero en río Mississippi deja dos muertos

Un helicóptero que sobrevolaba el río Mississippi chocó contra un cable de electricidad este jueves, luego se estrelló contra una barcaza y provocó un incendio, matando a dos personas, informaron autoridades.

Las dos personas fallecidas estaban volando en el helicóptero y no hubo otros heridos reportados en el accidente cerca de East Alton, Illinois, indicó el cabo Dallas Thompson de la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri. East Alton está a unos 32 kilómetros (unas 20 millas) al norte de San Luis.

La patrulla estatal informó que no había nadie en la barcaza cuando ocurrió el hecho, y el incendio ha sido extinguido. El río ha sido cerrado a la navegación comercial.

🇺🇸 A helicopter crashed into a barge on the Upper Mississippi River at mile marker 200 in West Alton, Missouri.



2 people reported de3d due to this accident.

El helicóptero chocó contra un cable de electricidad y se estrelló alrededor de las 11:00 horas este jueves en el río Mississippi, aproximadamente a media milla río abajo de la presa de Alton, indicó Rick Pender, jefe de Bomberos de Rivers Pointe.

Bomberos, servicios médicos de emergencia y fuerzas del orden respondieron al accidente. Las agencias federales están en camino, señaló Pender. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el suceso.

Un video proporcionado a KMOV-TV por un testigo muestra una columna de humo negro elevándose desde la barcaza.

