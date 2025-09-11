Cerrar X
EH_UNA_FOTO_57_efa494f02e
Capturan ex ministro de Defensa por corrupción en Georgia

Entre las acusaciones en contra del exfuncionario, se destaca la compra de un equipo de resonancia magnética a un precio inflado por más de 480,000 dólares

  • 11
  • Septiembre
    2025

El ex ministro de Defensa, Dzhuansher Burchuladze, fue detenido tras ser acusado de corrupción, lavado de dinero, además de utilizar los ingresos para comprar un inmueble en España por 544,000 euros.

El jefe de la Agencia Anticorrupción, Emzar Gagnidze, anunció la captura del ex funcionario, a través de una rueda de prensa celebrada este jueves.

Personal del Servicio de Seguridad del Estado fue el responsable de llevar a cabo dicha detención.

Autoridades acusan a Burchuladze de confabular con su viceministro y jefe del departamento de compras de la dependencia para comprar un equipo de resonancia magnética a precio inflado, con lo cual causó pérdidas de más de 480,000 dólares a Defensa, entre otros delitos.

Según fuentes, "en enero de este año la familia del ex ministro compró un terreno con una casa en la provincia española de Málaga por un valor de 544,000 euros".

Por el delito imputado, el ex ministro podría enfrentar una condena de 9 a 12 años de prisión.


