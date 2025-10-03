Cerrar X
Internacional

Casa Blanca descarta redadas migratorias durante Super Bowl

La Casa Blanca aseguró que no existen planes de redadas migratorias durante el Super Bowl 2025 en California, donde Bad Bunny será el artista principal

  • 03
  • Octubre
    2025

La Casa Blanca aclaró este viernes que no existen planes concretos para realizar redadas migratorias durante el próximo Super Bowl 2026, programado para el 8 de febrero en Santa Clara, California.

El evento tendrá como espectáculo de medio tiempo al cantante puertorriqueño Bad Bunny, hecho que ha generado polémica entre seguidores del presidente Donald Trump.

“Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento”, declaró la portavoz presidencial Karoline Leavitt, aunque subrayó que la administración “siempre va a arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales cuando los encontremos”.

El anuncio de Bad Bunny como cabeza del espectáculo ha provocado la molestia de algunos sectores afines a Trump.

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, sugirió incluso que agentes de ICE podrían desplegarse alrededor del estadio, afirmando que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran ilegalmente en este país”.

“Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”, agregó.

Bad Bunny, crítico de Trump

Bad Bunny, quien ha sido abiertamente crítico de las políticas migratorias del expresidente, ha utilizado su música como plataforma para defender a la comunidad latina.

En las elecciones pasadas, respaldó a la demócrata Kamala Harris y decidió excluir a Estados Unidos de su última gira mundial por temor a redadas migratorias en sus conciertos.

Pese a la controversia, Bad Bunny marcará un hito histórico al convertirse en el primer artista latino en presentarse en solitario en un show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Por su parte, la portavoz Leavitt evitó pronunciarse sobre la polémica: “Sé que hay muchos en esta sala que están ansiosos por escuchar la respuesta del presidente sobre Bad Bunny, así que no me adelantaré a él”, concluyó.

 


Comentarios

