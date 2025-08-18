Cuba denuncia presencia militar de EUA en el Caribe

El Gobierno de Cuba denunció este lunes la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del mar Caribe y negó que el operativo tenga como propósito central combatir al narcotráfico.

A través de redes sociales, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que los movimientos militares estadounidenses responden a intereses políticos particulares.

“Denunciamos la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a corrupta agenda del Secretario de Estado. América Latina y el Caribe debe ser respetada como Zona de Paz”, escribió.

Denunciamos presencia de fuerzas militares navales y aéreas de #EEUU en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a corrupta agenda del Secretario de Estado.



América Latina y el Caribe debe ser respetada como #ZonaDePaz. pic.twitter.com/BdouDTdQBb — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 18, 2025

La semana pasada, la cadena CNN reveló que Estados Unidos inició el despliegue de 4.000 agentes, principalmente infantes de Marina, para reforzar su presencia en Latinoamérica y el Caribe.

El dispositivo incluye un submarino nuclear, destructores, aviones P8 Poseidon y barcos lanzamisiles, además de unidades de vigilancia y reconocimiento.

Cabe mencionar que la operación se enmarca en un memorando del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien amplió las competencias del ejército estadounidense para incluir tareas de control fronterizo, combate al narcotráfico, al tráfico de personas y al contrabando.

Hegseth defendió que la misión de las Fuerzas Armadas es “proteger la patria” frente a cualquier amenaza, desde invasiones hasta “la inmigración masiva”.

Por otra parte, Rodríguez recordó que en 2014 los jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) firmaron una proclama que declara a la región como “zona de paz”, compromiso que, dijo, debe ser respetado frente a la escalada militar de Washington.

Comentarios