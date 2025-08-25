Cerrar X
Denuncia_Musk_a_Open_AI_y_Apple_por_asfixiar_la_competencia_en_IA_5002d7abfa
Internacional

Denuncia Musk a OpenAI y Apple por asfixiar la competencia en IA

Dos de las empresas de Elon Musk, X y xAI han denunciado a las compañías Apple y OpenAI porque consideran que 'inhiben la competencia y la innovación en la IA'

  • 25
  • Agosto
    2025

Dos de las empresas del magnate Elon Musk, X y xAI, su rama especializada en Inteligencia Artificial (IA), han denunciado a las compañías Apple y OpenAI porque consideran que "inhiben la competencia y la innovación en la IA".

La denuncia, presentada en un tribunal del distrito norte de Texas, argumenta que Apple y OpenAI "se han coludido" para mantener en la práctica un monopolio de la inteligencia artificial en los teléfonos inteligentes y en el resto de dispositivos tecnológicos.

Este movimiento de Musk es el último capítulo en un enfrentamiento cada vez más enconado con los otros dos magnates de la tecnología.

Musk argumenta que OpenAI se ha desviado de sus principios fundacionales, y en cuanto a Apple, objeta que promocione el muy popular ChatGPT en su tienda virtual App Store mientras que retiró Grok, el propio chatbot de xAI, de esa tienda.

Apple mantiene silencio por el momento, pero el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ya ha respondido a Musk en su propia red X, acusándole de lo mismo : "Es una denuncia llamativa por lo que he oído que Elon hace, manipular X para beneficiarse a sí mismo y a sus compañías y dañar a sus competidores y a todos los que no le gustan".

Musk ya había denunciado anteriormente a OpenAI el pasado año, acusándola de ruptura de contrato por anteponer el interés comercial a una supuesta misión original de usar la IA de forma altruista, pero fue la alianza de OpenAI con Apple para integrar sus chatbots en todos los productos Apple (teléfonos, tabletas y computadoras) lo que hizo escalar esta rivalidad.

En paralelo, Musk ha tratado a su manera de 'cortejar' a Mark Zuckerberg, el fundador de Meta, para hacer juntos una oferta de $97,400 millones de dólares para adquirir OpenAI a principios de este año, según documentos judiciales publicados el pasado miércoles, pero aquella oferta no cristalizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_26_at_12_17_35_AM_7ec4036732
Vaqueros de la Prepa 2 de la UANL, buenos para saltar la cuerda
IMG_4709_4fc7112074
Inauguran en FIME laboratorio de IA y diseño para estudiantes
musk_x_61f7abcebd
Musk demanda a Apple y OpenAI por prácticas anticompetitivas
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_256387e900
Rescata Protección Civil a menor atrapado en máquina de peluches
AP_25238507538615_3ec5494f83
Guardia Costera de EUA incauta 34 toneladas de droga en el Caribe
Jungkook_b2ab385a61
Hacker roba identidad de Jungkook de BTS para vender acciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×