Descarrilamiento de tranvía en Lisboa deja 15 muertos

Un tranvía eléctrico, que es uno de los emblemas de Lisboa y una gran atracción para los turistas, se descarriló este miércoles, causando la muerte al menos a 15 personas y lesiones a 18, informó la presidencia de Portugal.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofreció sus condolencias a las familias afectadas por lo sucedido.

El tranvía amarillo y blanco, que sube y baja por una empinada colina del centro de la ciudad en tándem con otro que va en sentido contrario, yacía de lado en la estrecha carretera por la que transita, según imágenes de los canales de televisión portugueses.

Los costados y la parte superior estaban parcialmente abollados, y parecía haber chocado con un edificio donde la carretera se curva. Varias docenas de trabajadores de emergencia estaban en el lugar.

Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente, reportaron medios locales. Según informes, ocurrió al inicio de la hora punta de la tarde, alrededor de las 6 pm

El tranvía, conocido como Gloria, puede transportar a más de 40 personas, sentadas y de pie. Es un medio utilizado por los residentes de Lisboa.

El tranvía, técnicamente llamado funicular, es conocido como Elevador da Gloria. Dos tranvías corren en paralelo mientras suben y bajan la colina en una carretera curva y libre de tráfico durante unos pocos cientos de metros (yardas).

Está clasificado como monumento nacional.

Lisboa recibió alrededor de 8.5 millones de turistas el año pasado, y el tranvía es una atracción popular.

