Eleva EUA aranceles al 50% a India por adquirir petróleo ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales del 25% a India, elevando el total a un 50% sobre todas las importaciones procedentes de ese país.

La decisión responde, según la Casa Blanca, a las compras masivas de petróleo ruso por parte del gobierno de Narendra Modi, en medio de la guerra que Rusia mantiene contra Ucrania.

Trump ha expresado su frustración en días recientes por lo que considera una neutralidad cómplice de India ante el conflicto en Europa del Este. En su red Truth Social, escribió:

“No les importa cuántas personas en Ucrania estén siendo asesinadas por la maquinaria de guerra rusa”.

Actualmente, India importa más de un tercio de su petróleo desde Rusia, aprovechando descuentos ofrecidos por Moscú tras las sanciones internacionales. En 2021, esa cifra era menor al 2%.

Entra en vigor el 27 de agosto

De acuerdo con el documento oficial difundido por la Casa Blanca, la medida entrará en vigor 21 días después de su firma, es decir, el 27 de agosto.

Cabe señalar que el nuevo arancel se suma al 25% ya vigente, impuesto previamente con el objetivo de reducir el déficit comercial bilateral.

India defiende su postura: “interés nacional”

Por su parte, el Gobierno indio ha respondido reiteradamente que la compra de petróleo ruso es una decisión soberana orientada a proteger sus intereses energéticos.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de India han señalado que el acceso a energía asequible y segura es clave para el crecimiento de su población, y que su postura contribuye a la estabilidad global del mercado petrolero.

Por otra parte, Trump también mantiene la presión sobre Vladímir Putin, a quien dio diez días para declarar una tregua en Ucrania.

Ese plazo vence este viernes, y según fuentes de la Casa Blanca, el mandatario podría anunciar nuevas sanciones dirigidas a Rusia si no hay avances.

