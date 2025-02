Elon Musk responde al desafío de Carlos Slim sobre viajar a Marte

El empresario mexicano Carlos Slim Helú lanzó un reto a Elon Musk sobre su proyecto de llevar humanos a Marte en 2028 y traerlos de regreso.

Durante una conferencia en Ciudad de México el 10 de febrero, Slim expresó su incredulidad ante los planes de SpaceX y propuso una apuesta simbólica de un dólar.

"Él dice que para el año 2028 van a llegar a Marte y de regreso (...). Le apuesto un dólar, pero que diga: ‘me equivoqué, tenías razón’ y yo se lo pongo si llega en 2028. O en el 2030 le doy dos dólares”, declaró Slim.

La respuesta de Musk

Elon Musk no tardó en reaccionar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), compartió un video animado de una ciudad futurista en Marte, acompañado del mensaje "Welcome to Mars", mostrando su confianza en que su visión se hará realidad.

Musk ha señalado en múltiples ocasiones que SpaceX planea una misión no tripulada en 2028, enfocada en llevar carga e infraestructura al planeta rojo.

Este sería el primer paso para garantizar la llegada de humanos en 2030 y la eventual creación de colonias autosuficientes en 2035.

Welcome to Mars

Aunque no hay un enfrentamiento abierto, este intercambio revela la tensión entre dos de los empresarios más influyentes del mundo. Mientras Slim duda de la viabilidad del proyecto, Musk mantiene su optimismo sobre la colonización de Marte.

