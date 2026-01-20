Francia pide congelar acuerdo UE-EUA por amenazas de Trump

Francia se pronunció a favor de que la Unión Europea suspenda la ratificación del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos el pasado verano, en línea con la postura que se espera adopte el Parlamento Europeo, luego de las amenazas del expresidente Donald Trump de imponer aranceles adicionales.

Rechazo a presiones comerciales

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, defendió la congelación del acuerdo al afirmar que Francia no aceptará presiones ni chantajes.

“Cuando Estados Unidos formula una propuesta inaceptable, Francia asume decir que no”, sostuvo durante la sesión de control al Gobierno ante la Asamblea Nacional.

Barrot subrayó que, aunque París busca mantener sus históricas relaciones con Washington, no tolerará el uso de aranceles como herramienta de coerción para obtener concesiones “injustificables”.

Tensiones por Groenlandia y Gaza

El canciller francés criticó que Estados Unidos cuestione la integridad de Groenlandia, territorio europeo bajo la autoridad de la OTAN, y reprochó las amenazas de imponer aranceles del 200 % a Francia por negarse a integrar el Consejo para la Paz en Gaza promovido por Trump, al considerar que sustituiría el papel de la ONU.

Francia respaldó recurrir al mecanismo anticoerción de la UE y advirtió que Europa debe “sacar todas las consecuencias” frente a presiones externas.

El acuerdo congelado implicaba aceptar aranceles estadounidenses del 15 % para la mayoría de las exportaciones europeas, sin represalias equivalentes por parte de la UE.

Desde el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Emmanuel Macron señaló que Europa no debe descartarse ningún instrumento para responder a la ofensiva comercial estadounidense. En tanto, el ministro de Economía, Roland Lescure, afirmó que el objetivo principal es evitar que las amenazas se concreten.

Macron propuso a Trump una reunión en París esta semana, en el marco de un encuentro del G7, para intentar acercar posturas.

