Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_01_20_T145301_997_652ed0d2cc
Internacional

Francia pide congelar acuerdo UE-EUA por amenazas de Trump

París respalda suspender la ratificación del acuerdo comercial con EUA tras advertencias de nuevos aranceles y rechaza presiones o chantajes comerciales

  • 20
  • Enero
    2026

Francia se pronunció a favor de que la Unión Europea suspenda la ratificación del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos el pasado verano, en línea con la postura que se espera adopte el Parlamento Europeo, luego de las amenazas del expresidente Donald Trump de imponer aranceles adicionales.

Rechazo a presiones comerciales

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, defendió la congelación del acuerdo al afirmar que Francia no aceptará presiones ni chantajes.

“Cuando Estados Unidos formula una propuesta inaceptable, Francia asume decir que no”, sostuvo durante la sesión de control al Gobierno ante la Asamblea Nacional.

Barrot subrayó que, aunque París busca mantener sus históricas relaciones con Washington, no tolerará el uso de aranceles como herramienta de coerción para obtener concesiones “injustificables”.

Tensiones por Groenlandia y Gaza

El canciller francés criticó que Estados Unidos cuestione la integridad de Groenlandia, territorio europeo bajo la autoridad de la OTAN, y reprochó las amenazas de imponer aranceles del 200 % a Francia por negarse a integrar el Consejo para la Paz en Gaza promovido por Trump, al considerar que sustituiría el papel de la ONU.

Francia respaldó recurrir al mecanismo anticoerción de la UE y advirtió que Europa debe “sacar todas las consecuencias” frente a presiones externas.

El acuerdo congelado implicaba aceptar aranceles estadounidenses del 15 % para la mayoría de las exportaciones europeas, sin represalias equivalentes por parte de la UE.

Desde el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Emmanuel Macron señaló que Europa no debe descartarse ningún instrumento para responder a la ofensiva comercial estadounidense. En tanto, el ministro de Economía, Roland Lescure, afirmó que el objetivo principal es evitar que las amenazas se concreten.

Macron propuso a Trump una reunión en París esta semana, en el marco de un encuentro del G7, para intentar acercar posturas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

embajador_ronald_37_criminales_7c2ed80423
Embajador de EUA en México reconoce entrega de 37 criminales
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Sheinbaum ajusta reglas de vuelos de capacitación con EUA
Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_5fb362960a
Wall Street en verde tras descartar uso de fuerza en Groenlandia
publicidad

Últimas Noticias

atacan_vivienda_elias_moran_369810d6e8
Atacan vivienda de Elías Moran, comisionado de MC en Morelos
embajador_ronald_37_criminales_7c2ed80423
Embajador de EUA en México reconoce entrega de 37 criminales
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T124911_725_e36783d57e
ONG Provea exige lista oficial de presos políticos liberados
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×