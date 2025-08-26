Guardia Costera de EUA incauta una cantidad ‘récord’ de droga

La Guardia Costera de Estados Unidos descargó 34 toneladas de narcóticos incautados en los últimos cuatro meses en el puerto Everglades, Florida, marcando un récord histórico.

La operación incluyó 28 toneladas de cocaína y 6.5 toneladas de marihuana, valoradas en 473 millones de dólares, decomisadas en 19 operaciones realizadas entre el 26 de junio y el 18 de agosto en el océano Pacífico Oriental y el mar Caribe.

“La Guardia Costera de Estados Unidos logró un hito histórico con la descarga de 34 mil 536 kilogramos de narcóticos ilícitos, valorados en 473 millones de dólares, lo que marca la mayor cantidad de drogas descargadas en la historia de la Guardia Costera”, informó en un comunicado.

El comandante Adam Chamie, del Distrito Sudeste de la Guardia Costera, destacó que las 23 millones de dosis letales de cocaína confiscadas podrían causar una sobredosis fatal a toda la población de Florida.

“Para poner esto en perspectiva, las 23 millones de dosis letales de cocaína incautadas por la Guardia Costera de los Estados Unidos y nuestros socios son suficientes para causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida”, dijo el comandante del Distrito Sudeste de la Guardia Costera, Adam Chamie.

La mayor incautación ocurrió el 23 de julio, con más de cuatro toneladas de cocaína interceptadas al sureste de la Isla Socorro, México.

Las operaciones contaron con la participación de buques de la Guardia Costera, escuadrones de helicópteros, buques de la Armada estadounidense y otros activos clave.

Este hito subraya el compromiso de la Guardia Costera en la lucha contra el tráfico de drogas.

