Israel mata a portavoz de Hamás; se reúnen para discutir ofensiva

El ejército israelí anunció este domingo que mató al portavoz del ala armada de Hamás, mientras el gabinete de seguridad del país se reunía para discutir la expansión de la ofensiva en algunas de las áreas más pobladas de Gaza.

No había planes para discutir negociaciones para un alto el fuego en la reunión, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, identificó al portavoz como Abu Obeida, el seudónimo del oficial que representaba a las Brigadas Qassam de Hamás. Fue asesinado durante el fin de semana. Hamás no ha comentado sobre la afirmación de Israel.

La última declaración de Obeida fue el viernes, cuando Israel comenzó las etapas iniciales de una nueva ofensiva militar en la Ciudad de Gaza, declarando la zona como un área de combate. Su declaración decía que los militantes harían lo posible por proteger a los rehenes vivos, pero advirtió que estarían en áreas de combate. Declaró que los restos de los rehenes muertos “desaparecerán para siempre”.

El ejército de Israel indicó que el portavoz, a quien identificó como Hudahaifa Kahlout, había estado detrás de la publicación de videos de rehenes e imágenes del ataque liderado por Hamás que desató la guerra.

Israel ha asesinado a muchos de los principales líderes militares y políticos de Hamás en su intento de desmantelar la capacidad militar del grupo y prevenir un ataque como el del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos secuestraron a 251 personas y mataron a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles.

Una trampa mortal

Al menos 43 palestinos han sido asesinados desde el sábado, la mayoría de ellos en Ciudad de Gaza, según hospitales locales. El Hospital Shifa —el más grande del territorio— dijo que llevaron 29 cuerpos a su morgue, incluidos 10 de personas asesinadas mientras buscaban ayuda y otras alcanzadas en toda la ciudad.

“¿Dónde están los combatientes de la resistencia que (el primer ministro Benjamin) Netanyahu dice que está bombardeando? ¿Considera piedras como combatientes de la resistencia?” expresó una pariente de uno de los muertos en el Hospital Shifa, quien no dio su nombre. Insistió en que no serían desplazados.

El domingo por la mañana, funcionarios del hospital informaron de 11 muertes más por ataques y disparos. El Hospital Al-Awda indicó que siete de ellos eran civiles que intentaban llegar a la ayuda.

Testigos aseguraron que las tropas israelíes abrieron fuego contra multitudes en el Corredor de Netzarim, una zona militar israelí que divide Gaza.

“Estábamos tratando de conseguir comida, pero nos encontramos con las balas de la ocupación”, destacó Ragheb Abu Lebda, de Nuseirat, quien vio al menos a tres personas sangrando por heridas de bala. “Es una trampa mortal”.

El corredor se ha vuelto cada vez más peligroso, con civiles asesinados mientras se acercaban a convoyes de la ONU abrumados por saqueadores y multitudes desesperadas, o disparados en su camino a sitios administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza, un contratista estadounidense respaldado por Israel.

La FHG dijo a Associated Press que no hubo “ningún incidente en o cerca de nuestro sitio hoy”. Ni la fundación ni el ejército israelí respondieron a preguntas sobre las bajas del domingo.

Demasiado agotados para evacuar

Israel lleva semanas operando en las afueras de Ciudad de Gaza, así como en el campo de refugiados de Jabaliya, para preparar las etapas iniciales de su ofensiva, que anunció el viernes. Su ejército ha intensificado desde entonces sus ataques aéreos en las áreas costeras de la ciudad, incluyendo Rimal.

En Rimal, palestinos en silencio miraban a través de los escombros después de un ataque, algunos aventurándose en los pisos superiores de edificios destrozados que aún estaban en pie. Un niño intentó arrastrar un carrito de compras cargado con jarras de plástico sobre los escombros.

Su portavoz del ejército de habla árabe ha instado a los cientos de miles de palestinos que aún están en la Ciudad de Gaza a huir hacia el sur, pero solo decenas de miles lo han hecho. Muchos dicen que están demasiado agotados después de desplazamientos repetidos o no están convencidos de que cualquier lugar sea más seguro.

Naciones Unidas dice que aproximadamente 65,000 palestinos han huido de sus hogares desde el 1 de agosto, incluidos 23,199 en la última semana. Más del 90% de los 2,1 millones de palestinos en Gaza han sido desplazados al menos una vez durante la guerra, y muchos varias veces, según la ONU.

Israel ha anunciado nuevos proyectos de infraestructura en el sur de Gaza y ha señalado que la ayuda a la Ciudad de Gaza podría ser cortada, pasos que los palestinos dicen equivalen a un desplazamiento forzado.

Más muertes por hambre

Siete adultos palestinos murieron por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, informó el domingo el Ministerio de Salud del territorio.

Eso ha llevado el número de muertes por causas relacionadas con la desnutrición a 215 desde finales de junio, cuando el ministerio comenzó a contar los decesos esta categoría de edad.

Otros 124 niños murieron por causas relacionadas con la desnutrición desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, indicó el ministerio.

Una flotilla de barcos partió el domingo de Barcelona hacia Gaza con ayuda humanitaria y activistas a bordo, buscando romper el bloqueo israelí del territorio. Intentos similares en el pasado han fracasado.

Al menos 63,371 palestinos han muerto en Gaza durante la guerra, dijo el ministerio, que no dice cuántos son combatientes o civiles, pero dice que alrededor de la mitad han sido mujeres y niños.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel disputa las cifras, pero no ha proporcionado propias.

