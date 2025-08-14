Localizan cuatro cadáveres en el río Sena cerca de París

La Policía Judicial de París investiga el hallazgo de cuatro cuerpos en el río Sena, en la localidad de Choisy-le-Roi, un caso que ha generado desconcierto por las extrañas circunstancias en que se produjo.

Todo comenzó con la llamada de un pasajero del tren de cercanías RER C, quien alertó a las autoridades tras ver un cadáver flotando desde la ventana del vagón.

Al llegar al lugar, bomberos y agentes no solo recuperaron ese primer cuerpo, sino que encontraron otros tres a pocos metros de distancia.

Los cadáveres pertenecen a cuatro hombres aún sin identificar, tres vestidos y uno desnudo. Según el informe policial, el segundo cuerpo estaba a unos 50 metros del primero, el tercero quedó atrapado entre ramas y el cuarto fue arrastrado por la corriente.

Sin signos de violencia, pero con dudas

Los primeros indicios apuntan a que llevaban varios días sumergidos y presentaban un avanzado estado de descomposición. No se detectaron señales evidentes de violencia, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Cabe señalar que los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense de París para realizar las autopsias y confirmar las causas de la muerte.

Por su parte, el alcalde de Choisy-le-Roi, Tonino Panetta, declaró al diario Le Parisien que los cadáveres “podrían haber estado a la deriva desde bastante lejos”, aunque reconoció que resulta extraño que aparecieran tan cerca unos de otros.

Comentarios