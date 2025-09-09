Más de 60 contenedores caen de un barco en puerto de California

Este martes más de 60 contenedores cayeron de un buque de carga en el puerto de Long Beach, al sur de Los Ángeles.

Los contenedores, que quedaron flotando, cayeron de un buque llamado Mississippi poco antes de las 09:00 horas.

De acuerdo con declaraciones del portavoz del puerto, Art Marroquin, hasta el momento no se han reportado heridos ni víctimas mortales.

Aproximadamente 67 contenedores estaban en el agua, informó la Guardia Costera de Estados Unidos en la plataforma social X.

Long Beach, a unos 32 kilómetros al sur de Los Ángeles, es uno de los puertos marítimos más concurridos del país, pues el 40% de todos los contenedores de carga en Estados Unidos pasan por él o por el puerto de Los Ángeles.

Algunos de los contenedores parecían haber caído sobre el STAX 2, un buque de control de contaminantes adjunto al Mississippi que captura emisiones.

La terminal de contenedores Pier G, una de las seis en el puerto, detuvo temporalmente la carga y descarga de barcos mientras las autoridades trabajaban para poner los contenedores bajo control.

El Mississippi navega bajo la bandera de Portugal y llegó a Long Beach después de partir el 26 de agosto del puerto de Yantian en Shenzhen, China, según sitios web de seguimiento de buques.

Comentarios