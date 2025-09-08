Cerrar X
Internacional

Matan a chofer de autobús público en la capital de Perú

Un chofer de un autobús público de Lima fue asesinado este lunes a tiros frente a sus pasajeros por al menos un hombre armado

  • 08
  • Septiembre
    2025

Un chofer de un autobús público de Lima fue asesinado este lunes a tiros frente a sus pasajeros por al menos un hombre armado en medio del incremento de los homicidios y las extorsiones en Perú, informaron las autoridades.

La policía identificó a la víctima como Arturo Ramón, de 55 años. La cabeza del trabajador quedó apoyada sobre el timón del autobús de la empresa Nueva América. Junto al cadáver había un teléfono celular que sonaba constantemente. Poco después una mujer joven y un hombre llegaron al lugar, se abrazaron y lloraron por largo rato, pero no quisieron hacer declaraciones a los periodistas, observó The Associated Press.

La policía colocó una cinta amarilla alrededor del autobús y ubicó una escoba en la puerta junto a la cual quedó un casquillo de bala. Los forenses, que llegaron después, sacaron el cadáver de su asiento, le quitaron los zapatos y lo tendieron para recoger pruebas.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, dijo a la televisión Panamericana que algunas empresas les pagan hasta a cinco grupos delictivos para no recibir ataques. Añadió que el 80% de las compañías de transporte de Lima pagan a los extorsionadores.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ha logrado frenar el aumento de los asesinatos y las extorsiones pese a varias protestas de los transportistas que han sido reprimidas por numerosos escuadrones policiales con varas y gases lacrimógenos.

Desde inicios del año la prensa local ha reportado al menos 20 asesinatos de choferes de autobuses .

En una ceremonia posterior y sin presencia de la prensa, la presidenta entregó a la policía 1.500 fusiles para su labor contra el crimen y no hizo comentarios sobre el asesinato del chofer.

Según datos oficiales, entre enero y agosto las denuncias por extorsión sumaron 18.385, un incremento de 29,3% respecto del mismo periodo de 2024. En el mismo lapso hubo además 1.511 asesinatos, 13% más que en ese periodo del año pasado.

También han aumentado las explosiones intencionales en viviendas y negocios de todo tipo, incluido un banco, han sido reportadas por la prensa local. El ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció recientemente ante el Parlamento que la policía realiza menos trabajos de investigación en comparación con el pasado.


