Internacional

'México hace lo que le decimos que haga en la frontera': Trump

El presidente de EUA defendió el cierre fronterizo y el despliegue de la GN; afirmando que México y Canadá siguen órdenes en seguridad, sin pruebas claras

  • 14
  • Agosto
    2025

El presidente de Estados Unidos respondió a las críticas de políticos demócratas por la decisión de federalizar la vigilancia en Washington, D.C., en donde se refirió a la relación que mantiene el país con México y Canadá, asegurando que “hacen lo que les decimos que hagan” en materia de seguridad fronteriza.

Durante una rueda de prensa en la Sala Oval, el mandatario aseguró que el cierre de las fronteras durante su segundo mandato ha traído una reducción en cuanto al ingreso de personas indocumentadas en los tres meses recientes, criticando de paso la política del expresidente Joe Biden en la materia.

“México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos que haga porque teníamos las dos fronteras, la frontera norte y la frontera sur. Ambas eran horribles, pero hay gente que dice que es un milagro... Respetan este país de nuevo. Ahora saben que significa mucho”, declaró.

Cabe destacar que durante la conferencia de prensa, Trump no mostró pruebas contundentes que respalden dicha afirmación.

Trump también intentó diferenciar su administración de la de Joe Biden, criticando que el demócrata se negara a realizar acciones restrictivas en la frontera si no se encontraba amparado por legislaciones.

“No tengo nada que ver con ello. Cero personas en tres meses y el año pasado tuvimos millones de personas llegando de todos los países, desde las cárceles, drogadictos, miembros de pandillas, traficantes de drogas por miles y miles, 11 mil 888 asesinos, la mitad de los cuales cometieron más de un asesinato”, dijo Trump.

Este martes, el mandatario estadounidense ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país, usando como justificación el combate a la delincuencia.

Después de realizar el anuncio, el Partido Demócrata condenó esta acción y la consideró como una medida desproporcionada.

La Guardia Nacional fue la misma que se desplegó en Los Ángeles cuando se intensificaron las protestas contra las redadas migrantes del ICE.

Teniendo esto en cuenta, esta será la segunda ocasión en la que se despliegue dicha fuerza en casi dos meses y por segunda ocasión en sus primeros ocho meses como presidente.


Comentarios

Etiquetas:
