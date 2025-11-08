Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T101157_114_8ffae4f475
Internacional

Muere James Watson, codescubridor de la estructura del ADN

James Watson, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura del ADN junto a Francis Crick, falleció a los 97 años

  • 08
  • Noviembre
    2025

El científico estadounidense James Watson, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura del ADN junto a Francis Crick, falleció a los 97 años, informó el Laboratorio Cold Spring Harbor, institución en la que trabajó gran parte de su vida.

Watson y Crick revolucionaron la biología al identificar la doble hélice del ADN, un hallazgo que sentó las bases para la genética moderna, la ingeniería genética y la medicina basada en la manipulación del material genético.

Sin embargo, su legado científico se vio ensombrecido por declaraciones racistas sobre la relación entre genética e inteligencia.

En 2007, Watson dijo al Sunday Times que era “pesimista respecto al futuro de África” por considerar que “su inteligencia no era igual a la de los blancos”, comentarios que provocaron una ola de críticas internacionales y su posterior renuncia al laboratorio.

Ese mismo año pidió disculpas durante una presentación en Londres, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas: “No hay base científica para aseverar que África sea genéticamente inferior”, declaró según la BBC.

Conocido como un “enfant terrible” de la ciencia, Watson se distinguió tanto por su brillantez como por su carácter polémico y su ambición.

En sus memorias The Double Helix (1968), relató sin tapujos los desafíos, rivalidades y controversias que acompañaron el descubrimiento del secreto de la vida.

Su trabajo, pese a las controversias, cambió para siempre la comprensión de la biología y la herencia genética.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T103517_441_0ff843ae9e
Machado asegura que 'Maduro tiene los días contados' en Venezuela
marina_machado_nobel_premio_847969e2bd
Gana María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz 2025
premio_literatura_dfeb36de27
Premian a László Krasznahorkai con el Nobel de Literatura 2025
publicidad

Últimas Noticias

AP_25313622747382_65dd087376
Napoli cae ante Bolonia y pierde el liderato de la Serie A
AP_25313678770703_0271915a54
Director de la BBC dimite tras polémica por discurso de Trump
AP_25313709547270_725a913aa9
Avanza acuerdo para poner fin a cierre de gobierno de EUA: Senado
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_07_T145736_868_39c32bc152
Il Volo regresa a México con ¡Live in concert! 2026
publicidad
×