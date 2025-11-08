Muere James Watson, codescubridor de la estructura del ADN

El científico estadounidense James Watson, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura del ADN junto a Francis Crick, falleció a los 97 años, informó el Laboratorio Cold Spring Harbor, institución en la que trabajó gran parte de su vida.

Watson y Crick revolucionaron la biología al identificar la doble hélice del ADN, un hallazgo que sentó las bases para la genética moderna, la ingeniería genética y la medicina basada en la manipulación del material genético.

Sin embargo, su legado científico se vio ensombrecido por declaraciones racistas sobre la relación entre genética e inteligencia.

En 2007, Watson dijo al Sunday Times que era “pesimista respecto al futuro de África” por considerar que “su inteligencia no era igual a la de los blancos”, comentarios que provocaron una ola de críticas internacionales y su posterior renuncia al laboratorio.

Ese mismo año pidió disculpas durante una presentación en Londres, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas: “No hay base científica para aseverar que África sea genéticamente inferior”, declaró según la BBC.

Conocido como un “enfant terrible” de la ciencia, Watson se distinguió tanto por su brillantez como por su carácter polémico y su ambición.

En sus memorias The Double Helix (1968), relató sin tapujos los desafíos, rivalidades y controversias que acompañaron el descubrimiento del secreto de la vida.

Su trabajo, pese a las controversias, cambió para siempre la comprensión de la biología y la herencia genética.

